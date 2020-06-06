Путин поручил разработать для школ учебные курсы по генетике

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать отдельные учебные курсы и модули по генетике для образовательных организаций. Поручение вошло в список мер по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий, опубликованный на сайте Кремля.

Правительство должно разработать учебные программы «для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей» и организовать повышение квалификации педагогических работников в этой области.

Первый доклад по ходу выполнения поручения власти должны предоставить до декабря 2020 года, затем отчитываться ежегодно.

В мае президент заявил, что России необходима программа развития генетических технологий в разных областях. По его словам, она должна быть сопоставима по масштабу задач с атомным и космическим проектами ХХ века.