Путин сравнил появление новых генетических центров с космическим проектом

Главным технологическим партнером программы стала «Роснефть». Президент сообщил, что попросил и руководителей других компаний подключиться к проекту, используя свои финансовые ресурсы

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Россия необходима программа развития генетических технологических, сопоставимая по масштабу задач с атомным и космическим проектами ХХ века. Об этом заявил в ходе совещания о развитии генетических технологий президент России Владимир Путин.

«Речь идет о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан, формировать, наращивать собственный научный и технологический потенциал», — пояснил глава государства.

Путин отметил, что главным технологическим партнером программы, в рамках которой в России создаются три геномных центра мирового уровня, стала «Роснефть».

«Я просил и руководителей других компаний подключиться к мейнстриму, что называется, к ключевым направлениям развития, используя свои финансовые ресурсы», — добавил президент

Каждый из созданных в рамках этой программы центров, по словам Путина, должен стать консорциумом исследовательских институтов и вузов, а также производственных и инновационных компаний, расположенных по всей России — «от Новосибирска до Крыма».