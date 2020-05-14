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Путин сравнил появление новых генетических центров с космическим проектом

Главным технологическим партнером программы стала «Роснефть». Президент сообщил, что попросил и руководителей других компаний подключиться к проекту, используя свои финансовые ресурсы
Роснефть ROSN ₽348,2 +0,06% Купить
Фото: Иван Юдин / ТАСС
Фото: Иван Юдин / ТАСС

Россия необходима программа развития генетических технологических, сопоставимая по масштабу задач с атомным и космическим проектами ХХ века. Об этом заявил в ходе совещания о развитии генетических технологий президент России Владимир Путин.

«Речь идет о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан, формировать, наращивать собственный научный и технологический потенциал», — пояснил глава государства.

Путин отметил, что главным технологическим партнером программы, в рамках которой в России создаются три геномных центра мирового уровня, стала «Роснефть».

«Я просил и руководителей других компаний подключиться к мейнстриму, что называется, к ключевым направлениям развития, используя свои финансовые ресурсы», — добавил президент

Каждый из созданных в рамках этой программы центров, по словам Путина, должен стать консорциумом исследовательских институтов и вузов, а также производственных и инновационных компаний, расположенных по всей России — «от Новосибирска до Крыма».

В конце апреля Би-би-си сообщила, что генетическими исследованиями, в частности, займется "Роснефть", а в наблюдательный совет геномного центра, бюджет которого может составить $200 млн в год, помимо главы компании Игоря Сечина могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и эндокринолог Мария Воронцова, которую Русская служба Би-би-си и журнал The New Times ранее называли дочерью президента.

Официального подтверждения или опровержения информация не получала. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.

«Роснефть» тогда пригрозила подать на Би-би-си в суд. В сообщении на сайте нефтяной компании отмечалось, что публикация Би-би-си «о создании при участии «Роснефти» генетического центра содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц, непричастных к данному проекту».

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Роснефть», генетика, Владимир Путин
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