Путин поручил создать в России национальную базу генетической информации

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Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Поручение должно исполнить правительство России при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Они должны обеспечить создание и работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных.

Кроме того, начиная с 2021 года на создание и функционирование базы будут выделяться средства из федерального бюджета.

Первый доклад по ходу выполнения поручения власти должны предоставить до октября 2020 года, затем отчитываться ежегодно.