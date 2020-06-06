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Путин поручил создать в России национальную базу генетической информации

Фото: Иван Юдин / ТАСС
Фото: Иван Юдин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Поручение должно исполнить правительство России при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Они должны обеспечить создание и работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. 

Путин поручил разработать для школ учебные курсы по генетике
Общество
Владимир Путин

Кроме того, начиная с 2021 года на создание и функционирование базы будут выделяться средства из федерального бюджета.

Первый доклад по ходу выполнения поручения власти должны предоставить до октября 2020 года, затем отчитываться ежегодно.

Также Путин поручил правительству разработать отдельные учебные курсы и модули по генетике для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Кроме того, правительство должно организовать повышение квалификации педагогических работников в этой области.

Теги: Владимир Путин, генетика, поручения президента
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