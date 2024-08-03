В России возникли проблемы с видео высокого качества на YouTube
Видеохостинг YouTube у части пользователей в России перестал воспроизводить видео в высоком качестве (1080р и выше) в большинстве популярных браузеров на десктопах: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Yandex Browser — с этим столкнулись и корреспонденты РБК. Ранее о проблемах сообщил ТАСС.
Сложности при использовании YouTube наблюдаются с конца июля. «Ростелеком» объяснял ситуацию проблемами с оборудованием Google, которая с 2022 года, после начала военных действий на Украине, не занимается его обновлением. В Google ответили: «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».
Несмотря на медленную работу видеохостинга, охват YouTube за неделю с 22 по 28 июля среди россиян не сократился и составил 82,5 млн, подсчитал Mediascope.
Депутат профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что к концу июля скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а в первых числах августа — до 70%. В Кремле опровергали связь проблемы с возможной блокировкой сервиса. Глава Минцифры Максут Шадаев также неоднократно исключал возможность блокировки YouTube на территории России.
Однако представитель МИДа Мария Захарова назвала «немало весомых оснований» для мер против YouTube. В качестве примера она привела блокировку аккаунтов российских федеральных и региональных СМИ, общественных деятелей и учетных записей органов власти. «YouTube осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков», — считает Захарова.
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