В России возникли проблемы с видео высокого качества на YouTube

У части пользователей в России видео в высоком разрешении подгружается медленно или не проигрывается вовсе, у других же все работает по-прежнему. С проблемами сталкиваются в основном те, кто открывает сервис с компьютера

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Видеохостинг YouTube у части пользователей в России перестал воспроизводить видео в высоком качестве (1080р и выше) в большинстве популярных браузеров на десктопах: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Yandex Browser — с этим столкнулись и корреспонденты РБК. Ранее о проблемах сообщил ТАСС.

Сложности при использовании YouTube наблюдаются с конца июля. «Ростелеком» объяснял ситуацию проблемами с оборудованием Google, которая с 2022 года, после начала военных действий на Украине, не занимается его обновлением. В Google ответили: «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».

Несмотря на медленную работу видеохостинга, охват YouTube за неделю с 22 по 28 июля среди россиян не сократился и составил 82,5 млн, подсчитал Mediascope.

Депутат профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что к концу июля скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а в первых числах августа — до 70%. В Кремле опровергали связь проблемы с возможной блокировкой сервиса. Глава Минцифры Максут Шадаев также неоднократно исключал возможность блокировки YouTube на территории России.

Однако представитель МИДа Мария Захарова назвала «немало весомых оснований» для мер против YouTube. В качестве примера она привела блокировку аккаунтов российских федеральных и региональных СМИ, общественных деятелей и учетных записей органов власти. «YouTube осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков», — считает Захарова.