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Политика ,  
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Захарова назвала «немало весомых оснований» для мер против YouTube

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Россия видит немало весомых оснований для принятия мер против видеосервиса YouTube, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства Российской Федерации, демонстративное пренебрежение отечественной аудиторией и ее интересами оставляют за регулирующими органами нашего государства право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием», — сказала Захарова.

Она напомнила о блокировке YouTube-каналов российских федеральных и региональных СМИ, учетных записей органов государственной власти, в том числе МИД России, и авторских аккаунтов общественных деятелей и журналистов.

«Иными словами, YouTube осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков», — объяснила дипломат.

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По данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал 207 российских ресурсов, а за 2024 год — 83. В июле ведомство потребовало от Google разблокировать все эти каналы.

При этом в России с начала августа стали жаловаться на ухудшение работы YouTube. «Ростелеком» объяснил сбои техническими проблемами в работе оборудования, которое применяется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Google. В компании заявили, что отсутствие доступа к видеохостингу у россиян не связано с техническими проблемами или действиями со стороны Google.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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