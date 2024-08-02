Захарова назвала «немало весомых оснований» для мер против YouTube
Россия видит немало весомых оснований для принятия мер против видеосервиса YouTube, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства Российской Федерации, демонстративное пренебрежение отечественной аудиторией и ее интересами оставляют за регулирующими органами нашего государства право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием», — сказала Захарова.
Она напомнила о блокировке YouTube-каналов российских федеральных и региональных СМИ, учетных записей органов государственной власти, в том числе МИД России, и авторских аккаунтов общественных деятелей и журналистов.
«Иными словами, YouTube осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков», — объяснила дипломат.
По данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал 207 российских ресурсов, а за 2024 год — 83. В июле ведомство потребовало от Google разблокировать все эти каналы.
При этом в России с начала августа стали жаловаться на ухудшение работы YouTube. «Ростелеком» объяснил сбои техническими проблемами в работе оборудования, которое применяется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Google. В компании заявили, что отсутствие доступа к видеохостингу у россиян не связано с техническими проблемами или действиями со стороны Google.
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