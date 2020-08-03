Власти рассмотрят ослабление контроля за зарубежным финансированием СМИ

Минкомсвязь и Роскомнадзор уже в следующем году пересмотрят правила отчетности об иностранном финансировании для СМИ. Редакциям, возможно, не придется отчитываться за проведенные конференции и денежные призы на конкурсах

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Минэкономразвития предлагает Минкомсвязи и подведомственному ей Роскомнадзору в следующем году проанализировать, насколько целесообразно изменить действующие сейчас правила, в соответствии с которыми СМИ уведомляют чиновников об иностранном финансировании. Это следует из опубликованного на федеральном портале проектов правовых нормативных актов возможного плана проведения оценки фактического воздействия в 2021 году. Такой план формируется из предложений, поступивших от ведущих бизнес-ассоциаций, органов государственной власти и других заинтересованных лиц для исключения необоснованных запретов и ограничений в сфере предпринимательской деятельности.

Внести изменения в правила для СМИ предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), уточнили в пресс-службе Минкомсвязи. РБК направил запрос в РСПП.

С 2016 года редакции СМИ обязаны уведомлять Роскомнадзор о полученных денежных средствах от иностранных источников или российских компаний, среди учредителей которых есть иностранцы. СМИ могут не отчитываться о таких поступлениях, только если они получены от учредителя, рекламодателя, дистрибьютора или если такая сумма не превышает 15 тыс. руб. единовременно.

Роскомнадзор ежеквартально публикует список СМИ, получивших за отчетный период финансирование из иностранных источников. Например, в апреле—июне 2020 года об этом отчитались, в частности, управляющая RT АНО «ТВ-Новости», ФГУП «ИТАР-ТАСС», ООО «Национальный спортивный телеканал» (юрлицо «Матч ТВ»).