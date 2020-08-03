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Власти рассмотрят ослабление контроля за зарубежным финансированием СМИ

Минкомсвязь и Роскомнадзор уже в следующем году пересмотрят правила отчетности об иностранном финансировании для СМИ. Редакциям, возможно, не придется отчитываться за проведенные конференции и денежные призы на конкурсах
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минэкономразвития предлагает Минкомсвязи и подведомственному ей Роскомнадзору в следующем году проанализировать, насколько целесообразно изменить действующие сейчас правила, в соответствии с которыми СМИ уведомляют чиновников об иностранном финансировании. Это следует из опубликованного на федеральном портале проектов правовых нормативных актов возможного плана проведения оценки фактического воздействия в 2021 году. Такой план формируется из предложений, поступивших от ведущих бизнес-ассоциаций, органов государственной власти и других заинтересованных лиц для исключения необоснованных запретов и ограничений в сфере предпринимательской деятельности.

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Фото: Вышинский Денис / ТАСС

Внести изменения в правила для СМИ предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), уточнили в пресс-службе Минкомсвязи. РБК направил запрос в РСПП.

С 2016 года редакции СМИ обязаны уведомлять Роскомнадзор о полученных денежных средствах от иностранных источников или российских компаний, среди учредителей которых есть иностранцы. СМИ могут не отчитываться о таких поступлениях, только если они получены от учредителя, рекламодателя, дистрибьютора или если такая сумма не превышает 15 тыс. руб. единовременно.

Роскомнадзор ежеквартально публикует список СМИ, получивших за отчетный период финансирование из иностранных источников. Например, в апреле—июне 2020 года об этом отчитались, в частности, управляющая RT АНО «ТВ-Новости», ФГУП «ИТАР-ТАСС», ООО «Национальный спортивный телеканал» (юрлицо «Матч ТВ»).

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В Минэкономразвития допускают, что редакции СМИ могут не уведомлять о получении денежных средств от оказания своих традиционных услуг: проведения пресс-конференций, выставок, семинаров, а также денежные призы за участие в конкурсах или вознаграждение за перегон видеоматериалов. Зачастую среди покупателей этих услуг есть иностранные компании, затраты которых расцениваются как иностранное финансирование, обращали ранее внимание газеты «Ведомости» и «Коммерсантъ». Они организуют конференции, поэтому вынуждены отчитываться о полученных средствах от своих зарубежных клиентов.

Подобная инициатива позволит «ослабить административную удавку», что облегчит работу СМИ, считает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.

Управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко в расширении списка услуг, о которых не нужно отчитываться, видит риск появления новой «лазейки» для тех СМИ, которые хотят скрыть от государства иностранное финансирование: «Чтобы не сообщать Роскомнадзору о получении иностранных денег в любом количестве, СМИ будет достаточно получить их, например, за перегон видеоматериалов».

Чиновники предлагают также повысить минимальную единовременную выплату, о которой СМИ может не уведомлять Роскомнадзор, до 100 тыс. руб. либо разрешить редакциям не отчитываться о получении ежеквартально до 200 тыс. руб. от одного плательщика. Существующий порог в 15 тыс. руб., указано в тексте подготовленного Минэконоразвития плана, позволяет «недобросовестным участникам» дробить крупные платежи на множество небольших, чтобы избежать отчетности. При этом у добросовестных минимальный размер единовременных выплат составляет порядка 100 тыс. руб., что объясняется удобством как плательщика, так и получателя.

Имеющееся сейчас в законе «О СМИ» ограничение совершенно нелогично, поскольку, с одной стороны, заставляет бухгалтеров возиться с отчетностью по относительно мелким поступлениям (например, 16 тыс. руб.), но, с другой, содержит лазейку, позволяющую иностранному источнику перевести СМИ любую сумму в течение года, о котором Роскомнадзор не уведомят, если переводы осуществлялись мелкими траншами (например, по 14 тыс. руб.), соглашается Кравченко. По его мнению, эта инициатива — «шаг навстречу СМИ».

В пресс-службе Минэкономразвития не ответили по существу на вопросы РБК. Запрос в Роскомнадзор остался без ответа. Опрошенные РБК редакции СМИ предпочли не комментировать возможные изменения.

Борьба с иностранным

Начиная с 2016 года в России постепенно усиливалось внимание со стороны государства к иностранному финансированию СМИ. В 2017 году Минюст сформировал первый список так называемых СМИ-иноагентов, куда вошли в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода». Идею создания закона, по которому СМИ могли признавать иноагентами, продвигал глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

В декабре 2019-го президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, согласно которым признать иноагентом можно и физическое лицо, распространяющее материалы СМИ-иноагентов без соответствующей пометки.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: СМИ, закон, иноагент, финансирование, зарубежное финансирование
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