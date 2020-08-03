Власти рассмотрят ослабление контроля за зарубежным финансированием СМИ

В Минэкономразвития допускают, что редакции СМИ могут не уведомлять о получении денежных средств от оказания своих традиционных услуг: проведения пресс-конференций, выставок, семинаров, а также денежные призы за участие в конкурсах или вознаграждение за перегон видеоматериалов. Зачастую среди покупателей этих услуг есть иностранные компании, затраты которых расцениваются как иностранное финансирование, обращали ранее внимание газеты «Ведомости» и «Коммерсантъ». Они организуют конференции, поэтому вынуждены отчитываться о полученных средствах от своих зарубежных клиентов.
Подобная инициатива позволит «ослабить административную удавку», что облегчит работу СМИ, считает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.
Управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко в расширении списка услуг, о которых не нужно отчитываться, видит риск появления новой «лазейки» для тех СМИ, которые хотят скрыть от государства иностранное финансирование: «Чтобы не сообщать Роскомнадзору о получении иностранных денег в любом количестве, СМИ будет достаточно получить их, например, за перегон видеоматериалов».
Чиновники предлагают также повысить минимальную единовременную выплату, о которой СМИ может не уведомлять Роскомнадзор, до 100 тыс. руб. либо разрешить редакциям не отчитываться о получении ежеквартально до 200 тыс. руб. от одного плательщика. Существующий порог в 15 тыс. руб., указано в тексте подготовленного Минэконоразвития плана, позволяет «недобросовестным участникам» дробить крупные платежи на множество небольших, чтобы избежать отчетности. При этом у добросовестных минимальный размер единовременных выплат составляет порядка 100 тыс. руб., что объясняется удобством как плательщика, так и получателя.
Имеющееся сейчас в законе «О СМИ» ограничение совершенно нелогично, поскольку, с одной стороны, заставляет бухгалтеров возиться с отчетностью по относительно мелким поступлениям (например, 16 тыс. руб.), но, с другой, содержит лазейку, позволяющую иностранному источнику перевести СМИ любую сумму в течение года, о котором Роскомнадзор не уведомят, если переводы осуществлялись мелкими траншами (например, по 14 тыс. руб.), соглашается Кравченко. По его мнению, эта инициатива — «шаг навстречу СМИ».
В пресс-службе Минэкономразвития не ответили по существу на вопросы РБК. Запрос в Роскомнадзор остался без ответа. Опрошенные РБК редакции СМИ предпочли не комментировать возможные изменения.
Начиная с 2016 года в России постепенно усиливалось внимание со стороны государства к иностранному финансированию СМИ. В 2017 году Минюст сформировал первый список так называемых СМИ-иноагентов, куда вошли в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода». Идею создания закона, по которому СМИ могли признавать иноагентами, продвигал глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
В декабре 2019-го президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, согласно которым признать иноагентом можно и физическое лицо, распространяющее материалы СМИ-иноагентов без соответствующей пометки.