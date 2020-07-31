Медиапроекты Шкулева и американской Hearst впервые получили господдержку

Сеть городских порталов, принадлежащая Hearst Shkulev Media, впервые получила поддержку из бюджета. Ранее совладелец проекта Виктор Шкулев называл госсубсидии бичом медиарынка, который включает тумблер пропаганды

Фото: Вышинский Денис / ТАСС

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) 13 июля подписало соглашение с ООО «Сеть городских порталов» о предоставлении ему субсидии в размере 27 млн руб., следует из материалов федерального казначейства. Субсидия выдана на выполнение работ по созданию и поддержанию в интернете ресурсов, зарегистрированных как СМИ, следует из документа.

Субсидии получили новостные порталы «НГС.Новости» в Новосибирске (3,7 млн руб.), Е1.ru (Екатеринбург, 3,6 млн руб.), NN.ru (Нижний Новгород, 2,9 млн руб.), В1.ru (Волгоград, 2,4 млн руб.), 72.ru (Тюмень, 850 тыс. руб.), 74.ru (Челябинск, 700 тыс. руб.), 59.ru (Пермь, 600 тыс. руб.) и другие, указано в соглашении. Всего поддержку получили 23 портала. Получатели должны будут потратить эти деньги на оплату труда сотрудников, покупку лицензионного программного обеспечения и оплату лицензии.

Что такое «Сеть городских порталов» Крупнейшая в России сеть региональных интернет-порталов и СМИ насчитывает 43 портала, 23 из них зарегистрированы как СМИ, следует из данных Роскомнадзора. Редакции порталов расположены в 15 городах, ими руководит бывший главный редактор одного из порталов сети «Е1.ру» Ринат Низамов. «Сеть городских порталов» на 78,7% принадлежит издательскому дому Hearst Shkulev Media, который в свою очередь на 80% принадлежит Виктору Шкулеву и на 20% — американской медиагруппе Hearst. Остальные доли в «Сети городских порталов» распределены между основателями интернет-проектов. Выручка «Сети городских порталов» в 2019 году по РСБУ составила 519,1 млн руб., чистый убыток — 1,4 млн руб.

Самыми популярными проектами сети городских порталов, согласно измерениям Mediascope, являются екатеринбургский E1.ru, чья ежемесячная аудитория в мае на мобильных устройствах и десктопах была 3,3 млн человек старше 12 лет, нижегородский NN.ru с 1,7 млн человек и пермский 59.ru с 1,1 млн человек. Для сравнения: в мае аналогичный показатель сайта «Фонтанка.ру» из Петербурга, который также принадлежит Hearst Shkulev Media, но не входит в сеть городских порталов, равнялся 4,3 млн человек,

Общая ежемесячная аудитория всех входящих в группу Hearst Shkulev Media интернет-проектов в мае достигала 27,9 млн человек. Наибольшую аудиторию собирали адресованные женщинам сайты Wday.ru и Woman.ru (6,9 млн и 5,1 млн человек соответственно).