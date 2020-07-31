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Медиапроекты Шкулева и американской Hearst впервые получили господдержку

Сеть городских порталов, принадлежащая Hearst Shkulev Media, впервые получила поддержку из бюджета. Ранее совладелец проекта Виктор Шкулев называл госсубсидии бичом медиарынка, который включает тумблер пропаганды
Фото: Вышинский Денис / ТАСС
Фото: Вышинский Денис / ТАСС

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) 13 июля подписало соглашение с ООО «Сеть городских порталов» о предоставлении ему субсидии в размере 27 млн руб., следует из материалов федерального казначейства. Субсидия выдана на выполнение работ по созданию и поддержанию в интернете ресурсов, зарегистрированных как СМИ, следует из документа.

Субсидии получили новостные порталы «НГС.Новости» в Новосибирске (3,7 млн руб.), Е1.ru (Екатеринбург, 3,6 млн руб.), NN.ru (Нижний Новгород, 2,9 млн руб.), В1.ru (Волгоград, 2,4 млн руб.), 72.ru (Тюмень, 850 тыс. руб.), 74.ru (Челябинск, 700 тыс. руб.), 59.ru (Пермь, 600 тыс. руб.) и другие, указано в соглашении. Всего поддержку получили 23 портала. Получатели должны будут потратить эти деньги на оплату труда сотрудников, покупку лицензионного программного обеспечения и оплату лицензии.

Что такое «Сеть городских порталов»

Крупнейшая в России сеть региональных интернет-порталов и СМИ насчитывает 43 портала, 23 из них зарегистрированы как СМИ, следует из данных Роскомнадзора. Редакции порталов расположены в 15 городах, ими руководит бывший главный редактор одного из порталов сети «Е1.ру» Ринат Низамов.

«Сеть городских порталов» на 78,7% принадлежит издательскому дому Hearst Shkulev Media, который в свою очередь на 80% принадлежит Виктору Шкулеву и на 20% — американской медиагруппе Hearst. Остальные доли в «Сети городских порталов» распределены между основателями интернет-проектов.

Выручка «Сети городских порталов» в 2019 году по РСБУ составила 519,1 млн руб., чистый убыток — 1,4 млн руб.

Самыми популярными проектами сети городских порталов, согласно измерениям Mediascope, являются екатеринбургский E1.ru, чья ежемесячная аудитория в мае на мобильных устройствах и десктопах была 3,3 млн человек старше 12 лет, нижегородский NN.ru с 1,7 млн человек и пермский 59.ru с 1,1 млн человек. Для сравнения: в мае аналогичный показатель сайта «Фонтанка.ру» из Петербурга, который также принадлежит Hearst Shkulev Media, но не входит в сеть городских порталов, равнялся 4,3 млн человек,

Общая ежемесячная аудитория всех входящих в группу Hearst Shkulev Media интернет-проектов в мае достигала 27,9 млн человек. Наибольшую аудиторию собирали адресованные женщинам сайты Wday.ru и Woman.ru (6,9 млн и 5,1 млн человек соответственно).

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Виктор Шкулев отказался комментировать предоставление его сети субсидий из госбюджета. РБК направил запрос в Роспечать.

«Давление (со стороны представителей власти. — РБК) мы испытываем регулярно», — заявлял в 2018 году в интервью «Коммерсанту-Урал» Шкулев. По его словам, порталы встречают жесткую реакцию на критику: «Те или иные руководители регионов пытаются задавать нам дополнительные препятствия в бизнесе». Сеть не работает с госконтрактами, связанными с политикой, а только с теми, которые имеют сугубо хозяйственное значение, уверял Шкулев.

В том же 2018 году уже в интервью Znak.com Шкулев назвал госфинансирование СМИ бичом рынка. «Государственный бюджет вмешивается в то, какой контент делается, и включает тумблер пропаганды, — пояснил он. — Когда у медиа появляются халявные деньги из бюджета, это ломает экономику рынка. Производится много контента, который сделан не по рыночным правилам».

Редакция СМИ, которая претендует на получение господдержки, должна обратиться с соответствующей заявкой в Роспечать, указано на сайте ведомства. Заявки рассматривает экспертный совет и по итогу рассмотрения определяет получателей субсидий. Претенденты должны соответствовать ряду требований, среди них отсутствие задолженностей при уплате налогов, страховых взносов и штрафов. Кроме того, организация не должна находиться в процессе банкротства или ликвидации и не иметь в числе совладельцев больше половины иностранных юридических лиц.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: господдержка, СМИ, Роспечать, Виктор Шкулев
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