«Газпром-Медиа» стал единственным владельцем популярного телегида

«Газпром-Медиа» стал единственным владельцем ИД «Семь дней», выпускающего одноименный телегид и журнал «Караван историй». Свою долю продал основатель издательства Дмитрий Бирюков

Дмитрий Бирюков (Фото: Общественная палата РФ)

Дмитрий Бирюков продал холдингу «Газпром-Медиа» 24,99% ЗАО «Издательство «Семь дней», сообщил бизнесмен РБК. «У издательства должен был остаться один собственник — либо я, либо «Газпром-Медиа», который бы единолично управлял этим бизнесом и финансировал его», — объяснил Бирюков. Сумму сделки он не назвал, лишь уточнил, что решение о продаже было принято еще в декабре 2019 года.

В пресс-службе «Газпром-Медиа» подтвердили выкуп пакета Бирюкова в ЗАО «Издательство «Семь дней». Холдинг, таким образом, консолидировал 100% компании, на которую оформлен издательский бизнес.

Самый популярный телегид в столице ИД «Семь дней» известен одноименным телегидом и ежемесячными журналами о знаменитостях «Караван историй» и «Коллекция Караван историй». Средняя аудитория одного номера еженедельника «Семь дней» в декабре 2019-го — апреле 2020 года равнялась, согласно измерениям Mediascope, 1,79 млн россиян старше 16 лет, проживающих в крупных городах. Это меньше, чем у телегида «Антенна-Телесемь» (почти 4,9 млн человек) и у «Телепрограммы» (2 млн). Но в Москве исторически именно «Семь дней» был и остается лидером в сегменте телегидов: 885 тыс. человек против 731 тыс. у «Антенны-Телесемь» и 389 тыс. у «Телепрограммы». Всероссийская аудитория одного номера «Каравана историй» — 1,7 млн человек, «Коллекции Караван историй» — 694 тыс. Для сравнения: аналогичный показатель ежемесячника «Тайны звезд. Ретро» — 322 тыс. Всероссийская ежемесячная аудитория сайта 7days.ru, общего для всех проектов ИД, на мобильных устройствах и десктопах в апреле 2020 года составляла 5 млн человек старше 12 лет.

«Газпром-Медиа» стал владельцем 74,99% ИД «Семь дней» еще в 2001 году. Вариант консолидации этого актива в руках одного акционера, как писал «Коммерсантъ», обсуждался еще в 2015-м, когда единоличным владельцем хотел стать как раз Бирюков, он предлагал «Газпром-Медиа» продать его долю. Тогда 74,99% ИД оценивались в $10 млн. С тех пор общие рекламные доходы журналов, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, снизились на 19%: 9,4 млрд руб. по итогам 2019 года против 11,6 млрд руб. в 2015-м.

Выручка ЗАО «Издательство «Семь дней» в 2019 году по РСБУ составила 1,06 млрд руб., чистый убыток — 35,9 млн руб., следует из данных базы СПАРК. До 2018 года издательский дом был прибыльным: тогда чистая прибыль равнялась 29,9 млн руб. при выручке 1,1 млрд руб.