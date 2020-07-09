Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 08 июл, 12:43
«Газпром-Медиа» стал единственным владельцем популярного телегида Технологии и медиа, 07:00 Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 12 млн человек Общество, 06:58 Власти США решили казнить трех человек впервые более чем за 15 лет Общество, 06:43 Авен назвал неоправданными частые изменения в руководстве «Спартака» Спорт, 06:35 Великобритания продлила санкции в отношении убитого иранского генерала Политика, 06:08 Россия затопила космический корабль с МКС Общество, 06:04 Самолет выехал за пределы полосы на Курилах Общество, 05:42 WSJ узнала о расследовании ФБР в отношении бывшего советника Трампа Политика, 05:41 Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву Общество, 05:18 Сбербанк в полтора раза нарастил доходы от комиссий за денежные переводы Финансы, 05:02 МВД Сербии объяснило протесты против карантина попыткой захвата власти Политика, 04:59 В Словении сожгли деревянную статую Мелании Трамп близ ее родного города Общество, 04:51 Кадыров назвал убитого в Вене жертвой иностранных спецслужб Политика, 04:08 Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Общество, 04:00
Технологии и медиа ,  
0 

«Газпром-Медиа» стал единственным владельцем популярного телегида

«Газпром-Медиа» стал единственным владельцем ИД «Семь дней», выпускающего одноименный телегид и журнал «Караван историй». Свою долю продал основатель издательства Дмитрий Бирюков
Дмитрий Бирюков
Дмитрий Бирюков (Фото: Общественная палата РФ)

Дмитрий Бирюков продал холдингу «Газпром-Медиа» 24,99% ЗАО «Издательство «Семь дней», сообщил бизнесмен РБК. «У издательства должен был остаться один собственник — либо я, либо «Газпром-Медиа», который бы единолично управлял этим бизнесом и финансировал его», — объяснил Бирюков. Сумму сделки он не назвал, лишь уточнил, что решение о продаже было принято еще в декабре 2019 года.

В пресс-службе «Газпром-Медиа» подтвердили выкуп пакета Бирюкова в ЗАО «Издательство «Семь дней». Холдинг, таким образом, консолидировал 100% компании, на которую оформлен издательский бизнес.

Самый популярный телегид в столице

ИД «Семь дней» известен одноименным телегидом и ежемесячными журналами о знаменитостях «Караван историй» и «Коллекция Караван историй».

Средняя аудитория одного номера еженедельника «Семь дней» в декабре 2019-го — апреле 2020 года равнялась, согласно измерениям Mediascope, 1,79 млн россиян старше 16 лет, проживающих в крупных городах. Это меньше, чем у телегида «Антенна-Телесемь» (почти 4,9 млн человек) и у «Телепрограммы» (2 млн). Но в Москве исторически именно «Семь дней» был и остается лидером в сегменте телегидов: 885 тыс. человек против 731 тыс. у «Антенны-Телесемь» и 389 тыс. у «Телепрограммы».

Всероссийская аудитория одного номера «Каравана историй» — 1,7 млн человек, «Коллекции Караван историй» — 694 тыс. Для сравнения: аналогичный показатель ежемесячника «Тайны звезд. Ретро» — 322 тыс.

Всероссийская ежемесячная аудитория сайта 7days.ru, общего для всех проектов ИД, на мобильных устройствах и десктопах в апреле 2020 года составляла 5 млн человек старше 12 лет.

«Газпром-Медиа» стал владельцем 74,99% ИД «Семь дней» еще в 2001 году. Вариант консолидации этого актива в руках одного акционера, как писал «Коммерсантъ», обсуждался еще в 2015-м, когда единоличным владельцем хотел стать как раз Бирюков, он предлагал «Газпром-Медиа» продать его долю. Тогда 74,99% ИД оценивались в $10 млн. С тех пор общие рекламные доходы журналов, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, снизились на 19%: 9,4 млрд руб. по итогам 2019 года против 11,6 млрд руб. в 2015-м.

Выручка ЗАО «Издательство «Семь дней» в 2019 году по РСБУ составила 1,06 млрд руб., чистый убыток — 35,9 млн руб., следует из данных базы СПАРК. До 2018 года издательский дом был прибыльным: тогда чистая прибыль равнялась 29,9 млн руб. при выручке 1,1 млрд руб.

Рекламные доходы ТВ, радио и прессы вновь показали отрицательную динамику
Технологии и медиа
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Холдинг «Газпром-Медиа» еще в июне объявил, что Бирюков ушел с поста президента ИД, эту должность занял бывший главный редактор объединенной редакции журналов «Караван историй» и «Коллекция Караван историй» Кирилл Дыбский.

Бирюков заявил РБК, что после продажи издательского дома займется развитием собственного интернет-проекта, но не раскрыл детали.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: «Газпром-Медиа»
Материалы по теме
В России закроется журнал Men’s Health
Технологии и медиа
Журнал «Русский репортер» объявил о прекращении работы
Технологии и медиа
Рекламные доходы ТВ, радио и прессы вновь показали отрицательную динамику
Технологии и медиа
Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными»
Тесты и протесты: как компании выявляют неэффективных сотрудников Тесты и протесты: как компании выявляют неэффективных сотрудников
«Люди становятся глупее»: Кьелл Нордстрем — о людях и компаниях будущего «Люди становятся глупее»: Кьелл Нордстрем — о людях и компаниях будущего
Коммуникация с командой в условиях кризиса: как избежать типичных ошибок Коммуникация с командой в условиях кризиса: как избежать типичных ошибок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter