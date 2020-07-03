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Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований

Председатель профсоюза редакции газеты «Ведомости» Бэла Ляув сообщила РБК, что пока акционеры издания удовлетворили только одно требование профсоюза — продлили удаленный формат работы на неопределенный срок
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу издания Ивану Еремину и главе компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в которой указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главным редактором Андрея Шмарова.

В документе (есть у РБК) Еремину и Нелюбину выдвинут список из десяти требований, первым из которых стало требование гарантировать на уровне протокола совета директоров или приказа гендиректора соблюдение положений «догмы» (внутренний документ, определяющий редакционную политику. — РБК) и «этического кодекса» «Ведомостей».

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Кроме того, в список вошли требования гарантировать:

  • исключение доступа к готовящимся материалам журналистов любых лиц, не являющихся штатными сотрудниками редакции;
  • проведение юридической экспертизы этих материалов только штатными юристами и участие в принятии решений о размещений материалов на сайте и страницах «Ведомостей» редакторов профильных отделов;
  • внесение изменение в уже опубликованные материалы только по согласованию с их авторами и редакторами профильных отделов при условии размещения дисклеймера, разъясняющего суть поправок;
  • отказ от снятия уже опубликованных материалов с сайта, иначе по решению суда или иных надзорных органов в установленном законом порядке либо по согласованию с автором этого материала и редактором профильного отдела;
  • прекращение практики блокировки доступа сотрудников к своему ящику корпоративной электронной почты и другим ресурсам редакции;
  • отказ от пересмотра положений трудовых договоров и правил внутреннего трудового распорядка в сторону ухудшения условий труда;
  • закрепление в трудовых договорах возможности удаленной работы и свободного графика посещения офиса редакции;
  • продление режима самоизоляции с возможностью дистанционной работы до 31 августа в связи с угрозой COVID-19;
  • несокращение штата редакции

Под письмом стоят 49 подписей. Среди подписантов значатся шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий Симаков и двое заместителей главного редактора — Александр Губский и Филипп Стеркин, ранее все трое заявили что покинут издание в знак протеста против назначения Андрея Шмарова главным редактором.

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Андрей Шмаров

Председатель профсоюза редакции газеты «Ведомости» Бэла Ляув подтвердила РБК подлинность письма. По ее словам, акционеры издания удовлетворили только одно требование профсоюза: продлили удаленный формат работы на неопределенный срок.

Часть перечисленных в письме требований не относится к трудовым спорам, заявил профсоюзу гендиректор «Ведомостей» Михаил Нелюбин. Остальные вопросы руководство готово рассмотреть лишь в сентябре на совете директоров. Но к тому времени, большая часть коллектива может покинуть «Ведомости», считает Ляув.

«Вчера в профсоюзе было 50 человек, сейчас осталось около 40 — сотрудники увольняются по собственному желанию», констатирует она.

Гендиректор «Бизнес ньюс медиа» Михаил Нелюбин, назначенный после смены собственника, сообщил в письме профсоюзу «Ведомостей», что вопрос соблюдения «догмы» «требуют тщательного обсуждения сторонами», — рассказал РБК один из членов профсоюза.

РБК направил запрос представителю владельца «Ведомостей» Ивана Ерёмина.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ранее в интервью РБК он говорил, что планирует «выступать главным хранителем догмы». «Я изучил ее внимательно — это отличный документ для деловой авторитетной газеты. Другое дело, давайте признаемся честно — этот документ писался в те времена, когда «Ведомости» возглавлял Леонид Бершидский, и это была другая газета. Время не оставляет неизменным ничего, и «Ведомости», на мой взгляд, тоже изменились. Нам важно, чтобы та команда, которая сейчас отстаивает догму, трезво взглянула на свою деятельность, политику, подход к читателю», — заявлял Ерёмин.

Конфликт в редакции «Ведомостей» начался после смены собственников издания и назначения Шмарова ио главреда. В марте стало известно, что потенциальными покупателями газеты стали управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. Вскоре после этого  журналисты направили письмо в адрес Голубовича и Зятькова, в котором выражали несогласие с редакционной политикой Шмарова и призывали сменить его.

На фоне конфликта в редакции Зятьков и Голубович вышли из сделки. Конечным собственником газеты стал глава медиахолдинга «Федерал Пресс» Иван Еремин. В ходе заседания нового совета директоров издания он поддержал утверждение Шмарова главным редактором.

Авторы: Евгений Калюков, Елизавета Ефимович
Теги: Ведомости, СМИ, журналистика
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