Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований
Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу издания Ивану Еремину и главе компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в которой указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главным редактором Андрея Шмарова.
В документе (есть у РБК) Еремину и Нелюбину выдвинут список из десяти требований, первым из которых стало требование гарантировать на уровне протокола совета директоров или приказа гендиректора соблюдение положений «догмы» (внутренний документ, определяющий редакционную политику. — РБК) и «этического кодекса» «Ведомостей».
Кроме того, в список вошли требования гарантировать:
- исключение доступа к готовящимся материалам журналистов любых лиц, не являющихся штатными сотрудниками редакции;
- проведение юридической экспертизы этих материалов только штатными юристами и участие в принятии решений о размещений материалов на сайте и страницах «Ведомостей» редакторов профильных отделов;
- внесение изменение в уже опубликованные материалы только по согласованию с их авторами и редакторами профильных отделов при условии размещения дисклеймера, разъясняющего суть поправок;
- отказ от снятия уже опубликованных материалов с сайта, иначе по решению суда или иных надзорных органов в установленном законом порядке либо по согласованию с автором этого материала и редактором профильного отдела;
- прекращение практики блокировки доступа сотрудников к своему ящику корпоративной электронной почты и другим ресурсам редакции;
- отказ от пересмотра положений трудовых договоров и правил внутреннего трудового распорядка в сторону ухудшения условий труда;
- закрепление в трудовых договорах возможности удаленной работы и свободного графика посещения офиса редакции;
- продление режима самоизоляции с возможностью дистанционной работы до 31 августа в связи с угрозой COVID-19;
- несокращение штата редакции