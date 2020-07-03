Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований

Под письмом стоят 49 подписей. Среди подписантов значатся шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий Симаков и двое заместителей главного редактора — Александр Губский и Филипп Стеркин, ранее все трое заявили что покинут издание в знак протеста против назначения Андрея Шмарова главным редактором.

Председатель профсоюза редакции газеты «Ведомости» Бэла Ляув подтвердила РБК подлинность письма. По ее словам, акционеры издания удовлетворили только одно требование профсоюза: продлили удаленный формат работы на неопределенный срок.

Часть перечисленных в письме требований не относится к трудовым спорам, заявил профсоюзу гендиректор «Ведомостей» Михаил Нелюбин. Остальные вопросы руководство готово рассмотреть лишь в сентябре на совете директоров. Но к тому времени, большая часть коллектива может покинуть «Ведомости», считает Ляув.

«Вчера в профсоюзе было 50 человек, сейчас осталось около 40 — сотрудники увольняются по собственному желанию», констатирует она.

Гендиректор «Бизнес ньюс медиа» Михаил Нелюбин, назначенный после смены собственника, сообщил в письме профсоюзу «Ведомостей», что вопрос соблюдения «догмы» «требуют тщательного обсуждения сторонами», — рассказал РБК один из членов профсоюза.

РБК направил запрос представителю владельца «Ведомостей» Ивана Ерёмина.

Ранее в интервью РБК он говорил, что планирует «выступать главным хранителем догмы». «Я изучил ее внимательно — это отличный документ для деловой авторитетной газеты. Другое дело, давайте признаемся честно — этот документ писался в те времена, когда «Ведомости» возглавлял Леонид Бершидский, и это была другая газета. Время не оставляет неизменным ничего, и «Ведомости», на мой взгляд, тоже изменились. Нам важно, чтобы та команда, которая сейчас отстаивает догму, трезво взглянула на свою деятельность, политику, подход к читателю», — заявлял Ерёмин.

Конфликт в редакции «Ведомостей» начался после смены собственников издания и назначения Шмарова ио главреда. В марте стало известно, что потенциальными покупателями газеты стали управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. Вскоре после этого журналисты направили письмо в адрес Голубовича и Зятькова, в котором выражали несогласие с редакционной политикой Шмарова и призывали сменить его.



На фоне конфликта в редакции Зятьков и Голубович вышли из сделки. Конечным собственником газеты стал глава медиахолдинга «Федерал Пресс» Иван Еремин. В ходе заседания нового совета директоров издания он поддержал утверждение Шмарова главным редактором.