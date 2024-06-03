Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сайтов госучреждений
Некоторые сайты российских государственных учреждения стали недоступны в понедельник, предварительная причина — технический сбой, сообщил сайт Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
По его данным, сбой работы некоторых сайтов наблюдается с 11:50 мск. «Предварительная причина — сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ», — говорится в сообщении.
Какие именно сайты стали недоступны, не уточняется.
В предыдущий раз подобный сбой наблюдался в марте 2021 года. Тогда у клиентов разных провайдеров связи возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, Государственной думы, правительства, Следственного комитета, а также различных министерств и ведомств. Параллельно сервис Downdetector зафиксировал сбой у «Ростелекома».
В Министерстве цифрового развития, комментируя РБК сбой в работе сайтов госорганов, тогда отмечали, что проблемы вызваны сбоем в работе маршрутизаторов сети «Ростелекома».
В январе этого года по техническим причинам становились недоступны сайт и мобильное приложение «Госуслуги».
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