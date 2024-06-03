 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сайтов госучреждений

Сайты некоторых государственных учреждений стали недоступны, по предварительном данным, из-за технического сбоя
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Некоторые сайты российских государственных учреждения стали недоступны в понедельник, предварительная причина — технический сбой, сообщил сайт Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

По его данным, сбой работы некоторых сайтов наблюдается с 11:50 мск. «Предварительная причина — сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ», — говорится в сообщении.

Какие именно сайты стали недоступны, не уточняется.

«Технологический сбой» на ₽2 млрд помешал продать «Росспиртпром»
Бизнес
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В предыдущий раз подобный сбой наблюдался в марте 2021 года. Тогда у клиентов разных провайдеров связи возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, Государственной думы, правительства, Следственного комитета, а также различных министерств и ведомств. Параллельно сервис Downdetector зафиксировал сбой у «Ростелекома».

В Министерстве цифрового развития, комментируя РБК сбой в работе сайтов госорганов, тогда отмечали, что проблемы вызваны сбоем в работе маршрутизаторов сети «Ростелекома».

В январе этого года по техническим причинам становились недоступны сайт и мобильное приложение «Госуслуги».

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Мария Гусарова
Роскомнадзор Госучреждения сайты работа технический сбой
Материалы по теме
В работе Starlink Илона Маска произошел сбой
Технологии и медиа
В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
РКН объяснил сбой в работе «ВКонтакте»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с 25 марта Инвестиции, 14:19
Адрес телеграм-канала «Додо Пиццы» выставили на продажу за $1 млн Крипто, 14:10
Что такое сервисный подход и как он работает в IT Тренды, 14:06
Работа с рекламным агентством: что пошло не так и как это понять Pro, 14:05
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сайтов госучреждений Технологии и медиа, 14:03
ФСБ раскрыла агентов СБУ, готовивших теракты против военных в Севастополе Политика, 14:02
Черчесов впервые за три года возглавил национальную команду Спорт, 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Цены на газ в Европе выросли до максимума с декабря 2023 года Инвестиции, 13:54
Посол Ламбсдорфф назвал огромным интерес к России в Германии Политика, 13:50
На Украине не исключили участие Зеленского в саммите G7 онлайн Политика, 13:46
Руперт Мердок запланировал производство вина «мирового класса» Вино, 13:41
Карпин оценил вероятность остаться в сборной России в 50% Спорт, 13:40
Дрон-камикадзе повредил стоявший у дома автомобиль в селе Долгое Политика, 13:40
Клуни опроверг намерение своего фонда преследовать журналистов из России Политика, 13:40