Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сайтов госучреждений

Сайты некоторых государственных учреждений стали недоступны, по предварительном данным, из-за технического сбоя

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Некоторые сайты российских государственных учреждения стали недоступны в понедельник, предварительная причина — технический сбой, сообщил сайт Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

По его данным, сбой работы некоторых сайтов наблюдается с 11:50 мск. «Предварительная причина — сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ», — говорится в сообщении.

Какие именно сайты стали недоступны, не уточняется.

В предыдущий раз подобный сбой наблюдался в марте 2021 года. Тогда у клиентов разных провайдеров связи возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, Государственной думы, правительства, Следственного комитета, а также различных министерств и ведомств. Параллельно сервис Downdetector зафиксировал сбой у «Ростелекома».

В Министерстве цифрового развития, комментируя РБК сбой в работе сайтов госорганов, тогда отмечали, что проблемы вызваны сбоем в работе маршрутизаторов сети «Ростелекома».

В январе этого года по техническим причинам становились недоступны сайт и мобильное приложение «Госуслуги».