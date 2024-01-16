Сайт и приложение «Госуслуги» перестали открываться

Сайт и мобильное приложение «Госуслуги» недоступны, обратил внимание корреспондент РБК.

«По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства», — такое сообщение появляется при попытке войти на сайте. В приложении на iOS сообщается либо о технических работах, либо о проблеме при входе, либо об отсутствии интернета.

В последние дни портал не предупреждал о проведении каких-либо технических работ.

На сайте сбой.рф говорится, что 15 января было получено более 60 жалоб на проблемы в работе сервиса. Однако в другие дни за последнюю неделю их бывало больше: например, 9 января свыше 120.

15 января наблюдался сбой в работе «Яндекс Карт» в мобильном браузере. Пользователи столкнулись с трудностями «с графическим отображением карты». При этом мобильное приложение работало в обычном режиме.