«Ростелеком» восстановил доступ к сайтам госорганов

В Министерстве цифрового развития, комментируя РБК сбой в работе сайтов госорганов, сообщили, что проблемы вызваны сбоем в работе маршрутизаторов сети «Ростелекома». В свою очередь, представитель «Ростелекома» в разговоре с РБК подтвердил информацию о сбое, но затруднился ответить на вопрос о том, связан ли сбой с решением Роскомнадзора замедлить скорость работы Twitter в России.

10 марта Роскомнадзор объявил о введении ограничительных мер против социальной сети Twitter, замедлив скорость ее работы для пользователей из России. В ведомстве заявили, что эта мера призвана принудить компанию к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от «влияния противоправного контента».

В ведомстве сообщили, что пошли на этот шаг из-за того, что Twitter не удалил свыше 3 тыс. запрещенных материалов, несмотря на требования регулятора. Речь идет о контенте, склоняющем несовершеннолетних к совершению самоубийств, информацию об использовании наркотических средств и о детской порнографии.