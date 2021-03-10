«Ростелеком» восстановил доступ к сайтам госорганов
Российский провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» восстановил доступ к сайтам государственных органов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
«В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны», — заявили в компании.
Провайдер также сообщил, что изучит причины сбоя, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Утром 10 марта у пользователей с разными провайдерами связи возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, Государственной думы, правительства, Следственного комитета, а также различных министерств и ведомств. Параллельно сервис Downdetector около 12:30 мск зафиксировал сбой у «Ростелекома».