Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса в России. Что это значит

Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили продажу российского «Яндекса» консорциуму инвесторов. Сумма сделки составит 475 млрд руб.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В четверг, 7 марта, прошло собрание акционеров нидерландской Yandex N.V., которая является головной компанией для «Яндекса». Среди вопросов рассматривалась продажа российского бизнеса группе инвесторов. «На собрании владельцев акций класса A в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов. На собрании владельцев акций класса A и B в поддержку решения о продаже отдано 98,8% голосов», — говорится в сообщении «Яндекса».

По условиям сделки для одобрения требовалось, чтобы за нее проголосовали владельцы акций класса А компании простым большинством, а также владельцы класса В. На 6 февраля этого года у Yandex N.V. было в обращении более 325,78 млн акций класса А, каждая из которых соответствует одному голосу, а также более 35,698 млн акций класса B (каждая дает по 10 голосов).

Основным акционером Yandex N.V. является траст LASTAR, куда основатель «Яндекса» Аркадий Волож передал свою долю (владеет 8,5% экономической доли и 45,1% голосующей), другие члены совета директоров и сотрудники компании (3,2 и 6,6% соответственно). В свободном обращении находится 87,9% акций (соответствуют 46,5% голосующей доли).

Yandex опубликовал схему раздела бизнеса в России 5 февраля. Предполагалось, что нидерландская компания продаст «Яндекс» за 475 млрд руб. ЗПИФу «Консорциум.Первый», среди пайщиков которого — менеджеры «Яндекса», а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова. Сумма сделки учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости (это требование комиссии по контролю за иностранными инвестициями). Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».

Что будет происходить дальше

Как отмечалось в материалах Yandex N.V., сделка по продаже российского бизнеса пройдет в два этапа: в первой половине года будет продан контрольный пакет акций «Яндекса» (около 68%) примерно за 230 млрд руб. в китайских юанях и до 67,8 млн экономических акций Yandex N.V. На втором этапе, примерно через семь недель после первого, покупатель оплатит оставшуюся долю также деньгами и акциями Yandex N.V.

После этого Yandex N.V. планирует подать заявку на делистинг своих акций с Мосбиржи. В свою очередь, «Яндекс» еще во время первого этапа намерен получить на этой площадке статус публичной компании. Yandex N.V. сообщала, что намерена использовать часть выручки от продажи российского бизнеса на финансирование развития бизнеса, но значительная часть будет выплачена оставшимся акционерам, как ожидается, через предложение о выкупе акций.

Помимо акционеров сделку по продаже российского «Яндекса» также должны одобрить регуляторы нескольких стран. Как писали «Ведомости» со ссылкой на источники 6 марта, в России подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс» у Yandex N.V., но за 457,3 млрд руб., что на 17,7 млрд руб. меньше, чем анонсировалось. Представитель «Яндекса» сообщил, что сумма сделки осталась без изменений, она составит 475 млрд руб.

Гендиректором «Яндекса» останется Артем Савиновский, компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов Аркадия Воложа (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Yandex N.V. до 31 июля этого года должна переименоваться и прекратить использовать бренды «Яндекса». Компания получит ограниченные права на использование части технологий до конца 2024 года.

Параллельно с МКАО «Яндекс» в Калининграде был создан Фонд менеджеров, который сформируют примерно 50 топ-менеджеров компании. Этот фонд получит специальные права и право вето на совете директоров и общем собрании акционеров при решении вопросов о существенной реорганизации группы, утверждении бюджета, одобрении крупных сделок и изменении устава.