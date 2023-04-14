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Гендиректор «Авито» Правдивый уйдет из компании

Гендиректор «Авито» Правдивый объявил об отставке ради семьи и здоровья
Руководство компанией после отставки CEO перейдет в руки правления, в которое входят все топ-менеджеры. Иван Таврин, чьей компании принадлежит 100% «Авито», пообещал не вмешиваться в операционную деятельность
Владимир Правдивый
Владимир Правдивый (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый покинет пост главы компании, чтобы сосредоточиться на собственной семье и здоровье. В сообщении пресс-службы «Авито» говорится, что с 29 апреля гендиректор завершит работу в компании, руководство которой перейдет в руки членов правления. В частности, за развитие бизнеса будет отвечать экс-заместитель генерального директора Иван Гуз, а за поддержку бизнеса — финансовый директор Сергей Пивень.

«CEO, который работает больше 10 лет в одной компании — редкий случай. Знаю, что оставляю Авито в надежных руках большой и сплоченной команды. Уверен, что у нее есть поддержка в лице акционера в самых амбициозных и прорывных планах», — объяснил свое решение Правдивый.

В свою очередь Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group, которой и принадлежит 100% «Авито», пообещал не вмешиваться в управление компанией.

«Управление компанией останется в руках действующего топ-менеджмента — правления, которое де-факто делает это многие годы. Kismet как акционер не будет влиять на операционную деятельность», — сказал Таврин.

В сообщении «Авито» отмечается, что правление будет разрабатывать общую стратегию развития компании и ежегодный бюджет, а затем согласовывать их с акционером.

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