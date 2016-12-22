Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе YouTube

Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру, включая россиян, жалуются на проблемы в работе сервиса. Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
«Есть сбой в Youtube от 2 апреля 2018 года 22:55:24», — говорится в сообщении.
Сбои в работе хостинга зафиксированы в более чем 30 странах. В их числе Россия, США, Канада, Германия, Бразилия, Швеция, Великобритания, Мексика, Бельгия, Аргентина, Турция, Чили, Швейцария, Индия, Франция, Испания, Италия, Австрия и др.
Пользователи сообщают о проблемах при попытке зайти на различные каналы. Кроме того, юзеры столкнулись с проблемой отвечать кому-либо в комментариях.
В компании уже отреагировали на массовые сбои в работе сервиса. «Видите эту надпись «Ошибка 500» на YouTube? Уже работаем над этим!», — говорится в сообщении компании в Twitter. Также руководство заявило, что как только все затруднения в работе будут устранены, будет запущено обновление сервиса.