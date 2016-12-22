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Дуров извинился за масштабный сбой в работе Telegram
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Дуров извинился за масштабный сбой в работе Telegram
Технологии и медиа, 16:18
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Дуров извинился за масштабный сбой в работе Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед пользователями мессенджера за многочасовой сбой, который коснулся ​Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

«Мы приносим искренние извинения за возможные неудобства — мы знаем, что десятки миллионов европейцев полагаются на Telegram, когда хотят пообщаться со своими коллегами и близкими», — написал он.

Telegram частично возобновил работу после масштабного сбоя
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По словам Дурова, чтобы такие масштабные сбои больше не повторялись, компания установила прямую связь в режиме реального времени между инженерами и электриками центра обработки данных и начала модернизировать оборудование.​ Ранее основатель Telegram сообщал, что причиной неполадок стало ​отключение электричества, подающегося к серверам компании в Европе.

Согласно последним данным отслеживающего работу интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сложности с соединением с сервером испытывают 43% пользователей Telegram, еще у 35% наблюдаются проблемы с получением и отправкой сообщений, а 21% не могут войти в мессенджер.

Роскомнадзор заявлял о непричастности к произошедшему сбою.

​Прошлый массовый сбой в работе мессенджера произошел 5 марта. Проблемы возникли у пользователей в Европе и странах Ближнего Востока и Африки, однако тогда неполадки были устранены спустя 46 минут.

Теги: Павел Дуров , Telegram , сбой
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