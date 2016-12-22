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«МегаФон» заявил о возросшей популярности WhatsApp из-за поломки Telegram
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«МегаФон» заявил о возросшей популярности WhatsApp из-за поломки Telegram
Технологии и медиа, 17:06
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«МегаФон» заявил о возросшей популярности WhatsApp из-за поломки Telegram

Столичный «МегаФон» проанализировал изменение поведения абонентов в связи с многочасовым сбоем в Telegram. Согласно исследованию, поступившему в распоряжение РБК, объем передачи данных в WhatsApp 29 марта вырос в 1,5 раза.

«Аналитика технического контроля сети показала, что нагрузку принял на себя в основном WhatsApp. Начиная с 12:00 объем передачи данных в данном мессенджере начал расти и показал значения, превышающие обычные дни», — сообщил техдиректор московского «МегаФона» Евгений Новосёлов.

По его словам, другие мессенджеры во время сбоя Telegram изменений не показали.

В самом Telegram, начиная с 11:00, объем передачи данных упал в 20 раз, но не показывал нулевого объема. В «МегаФоне» предполагают, что это связано в том числе с тем, что сообщения в мессенджере фиксировались как отправленные, но адресат их на самом деле не получал.

Масштабный сбой в работе мессенджера произошел 29 марта, он длился несколько часов. В 15:32 Telegram сообщил, что частично его работа восстановилась. Доступ к мессенджеру появился у пользователей из стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Через некоторое время компания уведомила пользователей об устранении всех сбоев.

По словам основателя мессенджера Павла Дурова, инцидент произошел из-за отключения электричества, подающегося к серверам компании в Европе. Он извинился перед пользователями за сбой. «Мы приносим искренние извинения за возможные неудобства — мы знаем, что десятки миллионов европейцев полагаются на Telegram, когда хотят пообщаться со своими коллегами и близкими», — написал он.

Теги: Telegram , сбой , «Мегафон»
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