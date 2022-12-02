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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Технологии и медиа ,  
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У Telegram возникли проблемы с эмодзи

У Telegram на iOS появились проблемы с отправкой «влюбленных» эмодзи
Некоторые эмодзи, в частности с ЛГБТ-тематикой, в Telegram стали доходить собеседнику в неполном виде. Эксперты не связывают проблему с недавно принятыми в России ограничениями на пропаганду ЛГБТ и объясняют их технической ошибкой
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Telegram возникли проблемы с отправкой нескольких эмодзи, на которых изображены пары влюбленных людей и сердце между ними. Если у адресата устройство на платформе iOS, он получает лишь половину изображения — одного «человека» и «сердечко». Проблема касается как эмодзи, на которых изображены два человека одного пола, так и пара — мужчина и женщина. При этом в версии мессенджера для платформы Android и для десктопов те же эмодзи отображаются корректно.

Впервые проблема была зафиксирована 26 ноября, и она сохраняется на момент публикации.

РБК направил запрос в Telegram.

Что такое эмодзи

Первый набор из 176 картинок-эмодзи был создан в 1999 году японским программистом Сигетака Курита для телеоператора NTT DoCoMo. В 2010 году набор знаков официально включили в стандарт Unicode (позволяет переводить буквы и изображения в числа, чтобы компьютеры могли с ними работать), после того как с такой инициативой выступили Apple и Google. До этого Apple добавила клавиатуру эмодзи в обновлении iOS 2.2 для японского рынка. В 2011 году Apple добавила эмодзи в iOS по всему миру. По данным некоммерческой организации Unicode Consortium (развивает одноименный стандарт), сейчас в него включено более 3,6 тыс. эмодзи, изображающих лица, погоду, транспортные средства и строения, животных и т.д. Их используют в своей коммуникации 92% пользователей интернета по всему миру. Специальный подкомитет при консорциуме регулярно рассматривает предложения по созданию новых эмодзи. При этом владельцы операционных систем или приложений могут преобразовывать внешний вид эмодзи. Например, Telegram перерисовывает системные эмодзи, благодаря чему пользователь видит стикер вместо стандартного изображения, рассказал РБК источник в одном из российских мессенджеров.

С чем может быть связана проблема

Основатель Liveinternet Герман Клименко обратил внимание на то, что проблема возникла с теми эмодзи, которые состоят из нескольких частей. Из этого Клименко делает вывод, что, скорее всего, речь идет о технической ошибке. «Это может быть связано с особенностью изготовления графики; возможно, картинки делали в каком-то редакторе, и на стадии обработки возникла такая ошибка. Ощущение, что две половинки комбинировали и они неудачно сложились», — рассуждает он. Еще один участник ИТ-рынка уточнил, что эмодзи, изображающие влюбленных, состоят из трех эмодзи: двух людей и одного сердца, и «при их склейке могут происходить проблемы».

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Проблема находится на стороне Telegram, указывают два собеседника РБК, близких к российским соцсетям, и не могла быть вызвана действиями внешних факторов, например Роскомнадзора. Осенью этого года Госдума приняла в трех чтениях поправки в ряд законов и Кодекс об административных правонарушениях, запрещающих пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. В конце ноября их одобрил Совет Федерации, и теперь должен подписать президент России. И хотя еще с 2013 года в стране действовал запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, представители бизнеса указывали на риски в связи с появлением нового закона, поскольку он содержит размытые формулировки, которые открывают возможности для адресного правоприменения. В частности, они предупреждали, что само упоминание нетрадиционных отношений в книжной продукции может быть расценено как пропаганда, что ставит под угрозу до 50% книг.

По данным справочного онлайн-словаря по значению эмодзи Emojipedia, эмодзи с двумя влюбленными мужчинами или женщинами появились в 2015 году. Они есть на устройствах Apple, Google, Samsung, Microsoft, а также в WhatsApp, Twitter, Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена в России) и др. Причем в том же 2015-м появление подобных эмодзи на iOS вызвало критику в России. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов (на тот момент депутат заксобрания Санкт-Петербурга) призвал сделать iOS 8.3 для России «без этой гадости». А адвокат Всеволод Сазонов потребовал через Савеловский суд Москвы запретить продажу iPhone из-за новых смайликов и выплатить ему моральный ущерб в размере 985 тыс. руб., причиненный ему и его сыну просмотром этих эмодзи, однако суд отклонил иск.

Эмодзи-стикеры всего лишь констатируют факт того, что однополые отношения существуют, но никак не преподносят такие отношения в положительном ключе, отметил глава юридической компании AVG Legal адвокат Алексей Гавришев. Такие стикеры будут являться просто демонстрацией факта и никакого наказания за их использование по новому законопроекту не предусматривается, указал он.

Как эмодзи запрещали в мире

  • Несколько лет назад соцсети Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена в России) цензурировали посты с эмодзи в виде баклажана, капель воды, а также некоторые др., считая, что они имеют оскорбительный или сексуальный подтекст.
  • Летом прошлого года в китайском мессенджере Weibo в годовщину восстания на площади Тяньаньмэнь заблокировали эмодзи свечей и торта, сообщал Insider.
  • Год назад видеостриминговый сервис Twitch запретил эмодзи с изображением купающегося гриба, сославшись на «сексуальный контекст», но ряд пользователей платформы назвали блокировку необоснованной.
  • Осенью этого года Apple блокировала эмодзи с тайваньским флагом для пользователей из Китая и др.
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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