Telegram поменял флаг Белоруссии в эмодзи на оппозиционный

При отправке значка флага самостоятельным сообщением официальный флаг Белоруссии превращается в оппозиционный бело-красно-белый. Если в сообщении присутствует текст, флаг остается красно-зеленым

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Telegram в наборе эмодзи поменял красно-зеленый государственный флаг Белоруссии на оппозиционный бело-красно-белый. Теперь пользователи не смогут отправить собеседнику официальный флаг страны самостоятельным сообщением.

В самом наборе эмодзи флаг остался красно-зеленым, однако после нажатия и отправки адресат получает бело-красно-белый флаг. При этом он крупнее, чем обычно, и анимирован.

Для того чтобы флаг при отправке поменял свой цвет, у пользователя Telegram должны быть подключены крупные стикеры. Также если флаг отправить с каким-либо текстом, он останется красно-зеленым и обычного размера.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства республики Белоруссия в Москве. В пресс-службе МИД Белоруссии не ответили на звонки РБК.