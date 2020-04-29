Аналитики назвали наиболее используемые эмодзи среди россиян

Лидер прошлогоднего рейтинга 🔥 в этом году занял лишь третье место, а на первую строчку поднялся ❤️. На фоне коронавируса резкую популярность набрала целая группа эмодзи, среди которых 😷, 🧻 и 🦠

Фото: Orlin Wagner / AP

В русскоязычном сегменте в апреле 2020 года тремя самыми популярными эмодзи стали сердечко (❤️), поднятый вверх большой палец (👍) и огонь (🔥) . Об этом говорится в исследовании (есть у РБК), проведенном компанией Noosphere Technologies на данных Brand Analytics.

Согласно агрегированным данным с 9 по 15 апреля, россияне использовали сердечко 11 млн раз, а в процентом соотношении его использовали в 5,5% случаев. Смайлик с большим пальцем отправлялся 7,1 млн раз (3,5%), а огонь 6,9 млн раз (3,4%).

В топ-10 самых популярных эмодзи у россиян также попали: плачущий от смеха смайл (😂) 6,6 млн использований (3,3%), смайл с сердечками вместо глаз (😍) 6,3 млн (3,1%), галочка (✅) 4,8 млн (2,4%), рыдающий от смеха смайл (🤣) 4,4 млн (2,2%), сложенные руки (🙏) 3,7 млн (1,8%), восклицательный знак (❗) 3,3 млн (1,7%), прочерк (➖) 2,7 млн (1,3%).

По сравнению с исследованием прошлого года эмодзи ❤️ поднялось на одну позицию, заняв первое место. Прошлогодний лидер 🔥 потерял сразу две позиции, а занявший вторую строчку рейтинга 👍, поднялся на два места. Самый резкий рост показал эмодзи 🙏, за год поднявшись на семь позиций.

Как отмечают аналитики, большинство постов и сообщений в апреле было связано с эпидемией коронавируса, в связи с чем целая группа эмодзи резко набрала популярность: