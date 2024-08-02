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Технологии и медиа ,  
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В Турции заблокировали Instagram

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock
Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock

Доступ к Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) ограничен на территории Турции по решению Совета по информационным технологиям и связи, сообщает NTV со ссылкой на заявление регулятора.

«Второго августа доступ к сайту Instagram.com заблокирован по решению Совета по информационным технологиям и связи», — сообщил регулятор. Других подробностей не приводится.

По данным NTV, ограничение доступа может быть связано с решением социальной сети удалить публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. С осуждением платформы выступил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, назвавший такие действия «очень явной и очевидной попыткой цензуры».

Meta в октябре 2023 года осудила нападение боевиков на Израиль и предупредила, что принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram будут блокировать публикации под авторством ХАМАС. Удалению также подлежат посты с поддержкой палестинского движения.

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Instagram Турция
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