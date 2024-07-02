В ООН призвали Россию прекратить помехи для телевидения в ЕС и на Украине

Ряд стран заявили о том, что Россия использует станции в районе Калининграда для создания помех для работы европейских и украинских спутниковых каналов. В ООН осудили эти действия. Кремль заявил, что ему об этом неизвестно

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Комитет по регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU, спецподразделение ООН, которое курирует коммуникационные технологии) призвало Россию прекратить «любые преднамеренные действия, направленные на создание вредных помех частотным присвоениям других администраций» и осудило их, говорится в коммюнике по итогам заседания агентства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о заявлении ITU ответил журналистам, что Кремлю неизвестно об осуждении структурами ООН действий России, направленных на создание помех для европейских спутниковых систем. «Я не знаю. Мне об этом неизвестно. Нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не знаю, о каких структурах идет речь. <...> Не считаю возможным что-либо говорить на эту тему», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Власти ряда стран, включая Украину, Францию, Нидерланды, Люксембург и Швецию, обратились в ITU с заявлениями о помехах для каналов, «транслирующих преимущественно украинские теле- и радиопрограммы», а также каналов нидерландской администрации. Это происходило на протяжении нескольких месяцев, помехи были разных видов, в том числе заменяющие исходный контент.

Два разных спутниковых оператора пришли к выводу, что источником помех были наземные станции, расположенные в районах Москвы, Калининграда и Павловки (в России есть несколько десятков населенных пунктов с таким названием, где именно находится тот, о котором идет речь, не уточняется).

Комиссия ITU назвала действия, направленные на создание этих помех, «вызывающими крайнюю тревогу и неприемлемыми» и призвала Россию провести расследование о наличии наземных станций, создающих сбои. Согласно документу, до этого Россия в ответе Франции заявила, что «провела мониторинг для выявления источников помех, но не обнаружила никакого излучения, которое могло бы вызвать вредные помехи для спутниковых сетей французской администрации».

В ITU отметили, что данных о расследовании в связи с обращением Украины Москва не предоставила, призвав сделать это. Кроме того, комиссия призвала власти России, Франции, Украины, Нидерландов, Швеции и Люксембурга «проявлять максимальную добрую волю и взаимопомощь при разрешении случаев вредного вмешательства».

РБК направил запросы в МИД России, правительство Калининградской области.

9 мая хакеры взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» и запустили трансляцию парада Победы в Москве. Каналы в связи с этим перешли на другой способ получения сигнала. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться по этому поводу в ITU.

Кроме помех для телевещания Россию обвиняют в подавлении сигналов GPS. Это затронуло страны Прибалтики и Финляндию, пилоты летающих туда авиакомпаний вынуждены использовать другие методы навигации, писал Bloomberg. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Би-би-си заявил, что источники помех находились вблизи Санкт-Петербурга, Калининграда и Пскова. Прибалтийские страны также заявили, что подавление системы GPS Москвой приводит к проблемам для навигации в Балтийском море.

Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду из-за подавления систем GPS.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков говорил, что российские самолеты, летающие над нейтральными водами Балтийского моря, «трудностей в навигации и использовании GPS не испытывают». Идею Аалтолы он счел граничащей с неадекватностью.