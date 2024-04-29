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Главы МИД прибалтийских стран обвинили Россию в подавлении сигналов GPS

FT: главы МИД трех стран обвинили Россию в подавлении GPS в Балтийском море

Главы МИД трех прибалтийских стран — Эстонии, Латвии и Литвы — обвинили Россию в подавлении работы навигационной системы GPS, что мешает авиации в районе Балтийского моря, сообщает Financial Times.

По данным министров, 25 и 26 апреля два самолета финской авиакомпании Finnair из Хельсинки в эстонский город Тарту были вынуждены вернуться в аэропорт вылета из-за помех в GPS. Пилоты не смогли бы безопасно добраться до пункта назначения, уточнило издание.

«Если кто-то выключит вам фары, пока вы едете ночью, поездка станет опасной. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь стала слишком опасной, чтобы ее игнорировать», — заявил FT министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Его эстонский коллега Маргус Цахкна добавил, что власти рассматривают ситуацию с GPS как «часть враждебной деятельности России», эта тему поднимут в разговоре с союзниками. Как уточнил Цахкна, действия Москвы «представляют собой гибридную атаку и угрозу нашему народу и безопасности, чего мы не потерпим».

Yle сообщил о помехах в GPS у финских метеозондов у границы с Россией
Технологии и медиа
Фото:Harald Linden / Wikimedia Commons

По оценкам экспертов, за последние месяцы из-за помех GPS пострадали десятки тысяч гражданских рейсов. Помехи, которые затронули всех пользователей навигационной системы в районе Балтийского моря, также затруднили передачу сигналов, которыми пользуются лодки. Опрошенные FT эксперты уточнили, что глушить сигналы GPS можно с помощью относительно дешевого оборудования.

В январе командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что усиление помех спутниковым навигационным системам может быть связано с действиями России. По его словам, такие действия Москвы могут происходить на фоне риска потенциального конфликта с НАТО.

Теги
Эстония Литва Латвия МИД GPS Россия
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