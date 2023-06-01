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«Касперский» выявил кибератаку на сотрудников с использованием iPhone

«Лаборатория Касперского» заявила о попытке внедрения шпионского ПО на iPhone сотрудников
Ранее заражении шпионским ПО нескольких тысяч iPhone, в том числе и устройств дипломатов, сообщила ФСБ. По данным Kaspersky Lab, программа Triangulation использует уязвимости в iOS
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Эксперты «Лаборатории Касперского» (Kaspersky Lab) выявили целевую кибератаку с мобильных устройств производства Apple, целью которой было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников, сообщили в пресс-службе компании.

«Атака проводится при помощи невидимого iMessage-сообщения с вредоносным вложением, которое использует уязвимости в операционной системе iOS. Внедрение программы, получившей название Triangulation, происходит абсолютно скрытно от пользователя и без какого-либо его участия. Отследить такую атаку очень сложно из-за закрытости iOS. Факт заражения был обнаружен нашей системой мониторинга и анализа сетевых событий KUMA», — сообщили в «Лаборатории Касперского».

Ранее о выявлении «аномалий», характерных для iPhone и обусловленных «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения», сообщило ФСБ России. По информации спецслужбы, заражены оказались несколько тысяч iPhone, в том числе и устройства дипломатических представительств в России. Это «свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности», заявили в ФСБ.

В конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) России запрещено использовать смартфоны на базе операционных систем iOS и Android в служебных целях.

После сообщения ФСБ он уточнил, что некоторые сотрудники администрации президента продолжают использовать iPhone в личных целях. «У нас в среднем, по статистике, процентов 20–30 пользуются айфонами, iOS-системой. А процентов 80–70 пользуются андроидами. Та же пропорция, естественно, она и здесь, в администрации. Конечно, вся эта информация заслуживает внимания. <...> Все эти гаджеты абсолютно прозрачны», — сказал Песков.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Лаборатория Касперского» кибератаки ФСБ США iphone Apple
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