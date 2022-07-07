Маск заявил о большей слежке в мире, чем в антиутопии Оруэлла

Мир лучше антиутопии Джорджа Оруэлла, хотя слежки в нем больше, чем в произведениях британского писателя, заявил предприниматель Илон Маск.

«Мир на самом деле гораздо лучше, чем представлял Оруэлл, но в нем также гораздо больше слежки», — отметил Маск в Twitter, отвечая на сообщение другого бизнесмена, главы венчурной компании Andreessen Horowitz Марка Андрессена. Последний написал, что Оруэлл был оптимистом.

Наиболее известное произведение Оруэлла — роман-антиутопия «1984», в котором описывается общество, где за каждым гражданином постоянно ведется слежка.

Ранее в Санкт-Петербурге завели протокол в отношении Алексея Подгорных по статье о дискредитации российской армии после того, как он вышел на Невский проспект с плакатом, на котором была цитата из «1984»: «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила». Под цитатой мужчина написал слова «Хватит искажений».

В начале мая Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил дело за отсутствием состава преступления. «Суд сказал, что плакат содержит антонимы и словосочетания. Не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России за пределами страны в целях поддержания мира и баланса», — отметили в объединенной пресс-службе петербургских судов.