Эксперты заявили об отказе от людей на ресепшен и контроле в аэропортах

При оптимистичном сценарии развитие технологий к 2030-м годам упростит рутинные процедуры, улучшит качество цифрового контента, самозанятых будет больше, чем работающих по найму, говорят эксперты. Опасения у них вызывает ChatGPT

Фото: Андрей Любимов / РБК

До начала 2030-х годов очень быстро будет развиваться тренд упрощения рутинных процедур. Например, пассажирам авиарейсов перед посадкой не нужно будет подходить к стойке регистрации, проходить контроль безопасности и т.д. — эти процедуры исчезнут, поскольку будут заменены использованием технологий видеоконтроля и распознавания лиц. Такой прогноз озвучил Кирилл Игнатьев, экономист, футуролог, председатель совета директоров «Русские инвестиции», выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в четверг, 1 июня. В отелях, по его словам, будут автоматизированы функции ресепшен, он будет отсутствовать в том виде, в котором постояльцы привыкли видеть его сейчас, и такие сценарии уже существуют.

Развитие технологий мобильной связи пятого и шестого поколений (5G и 6G), по версии Игнатьева, упростит сценарии взаимодействия с окружающим пространством: домашняя техника станет более автоматизированной, взаимодействия с ней будет больше, и оно будет на более высоком уровне, чем сейчас через посредничество голосовых помощников. Будет улучшаться цифровой креатив, что уже можно наблюдать за счет развития ChatGPT (чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, обрабатывать изображения по запросу пользователей и др.). «С точки зрения развития коммуникаций и социальных сетей сильный прорыв произойдет тогда, когда повседневные вещи вроде очков или линз для улучшения зрения получат выход в интернет. Когда это появится, мы, например, сможем в соцсетях транслировать ту картинку, которую сейчас видим. Это совсем другое качество взаимодействия», — рассуждает Кирилл Игнатьев.

Базовые технологии, по его прогнозу, значительно подешевеют, в том числе квантовые компьютеры, ветровая энергетика и термонасосы (позволяют добывать энергию из земли, воды, болот и т.д.); все аккумуляторные технологии. Вырастет их качество и потребительские свойства.

Также будет развиваться беспилотный транспорт, который начнется с сегмента грузовых перевозок, а к 2035–2036 годам займет и нишу пассажирских. Среди других трендов Игнатьев также отметил моментальное распознавание устной речи, отказ от наличных, перевес самозанятости на рынке труда по отношению к работе по найму, расширение sharing (использование сервисов совместного потребления) и т.д.

Но Игнатьев оговорился, что это позитивный прогноз, экономика поступательного развития. Он не учитывает негативных сценариев развития вроде мировой войны или извержения супервулкана, которое может произойти, потому что активизировались тектонические слои и происходит большое количество землетрясений по всему миру. Он отметил, что то, что сейчас наблюдается, — большое количество конфликтов, войны, санкции и т.д. — достаточно скоро породит переход к антропономике, то есть экономике, в центре которой находится человек: «Современные войны заканчиваются не мировым соглашением, а в тот момент, когда наступает усталость от войны, когда она становится немодной. В этот момент начнется обратная тенденция на антропономику. Очень много компаний, стартапов и т.д. к 2030-м годам будут с ней связаны: с тем, что связано со здоровым образом жизни, персональным питанием и персональными лекарствами и т.д.».

Также выступавший на мероприятии Алексей Хахунов, основатель Dbrain, разработчика продуктов на базе машинного обучения для автоматизации процессов и работы с документами, отметил в качестве основного тренда на ближайшие годы продукты, связанные с генеративными сетями (нейросети, предназначенные для создания контента; например ChatGPT, Midjourney и др.). Но оговорился, что если в развитии таких нейросетей серьезно продвинется и будет доминировать одна компания, как сейчас — американская OpenAI (создатель ChatGPT), это может грозить миру тоталитаризмом. «Представьте, что у очень узкой группы лиц появляется такое конкурентное преимущество, с которым невозможно бороться», — указал Хахунов, пояснив, что в условиях отсутствия конкуренции владельцы технологии могут перестать делиться ее последними версиями, что негативно отразится на эффективности пользователей, если те к ней привыкнут.

При этом он отметил, что это не обязательно принесет пользу какой-то одной определенной стране, потому что крупные IT-гиганты вроде Google сами по себе сопоставимы по размерам с отдельными странами и из-за сложной корпоративной структуры и присутствия по всему миру нельзя однозначно сказать, какую именно страну они представляют. В России, по словам Хахунова, генеративные сети развивают «Сбер» и «Яндекс», но обе компании пока отстают от зарубежных коллег.

Какие опасения у экспертов вызывает ChatGPT

ChatGPT был представлен в ноябре 2022 года и довольно быстро начал набирать популярность как среди тех, кто интересуется технологиями, так и среди обычных пользователей. Но в последние месяцы вокруг него разгорелись споры.

В конце марта ведомство по защите персональных данных Италии заблокировало ChatGPT в стране из-за несоблюдения правил конфиденциальности. В ведомстве объяснили это утечкой данных итальянских пользователей чат-бота 20 марта. Но к концу апреля ChatGPT возобновил работу в стране, после того как OpenAI согласилась выполнить требования о конфиденциальности данных пользователей.

Samsung Electronics запретила использование генеративных нейросетей своим сотрудникам на рабочих устройствах после утечки внутреннего исходного кода.

В конце апреля историк, писатель и автор «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари в статье для The Economist указывал, что такая нейросеть «взламывает операционную систему нашей цивилизации». У него вызывает опасения то, что искусственный интеллект может саморазвиться вне контроля человека: «В то время как ядерные бомбы не могут сами изобрести более мощное ядерное оружие, искусственный интеллект может создать экспоненциально более мощный искусственный интеллект».

В начале мая один из пионеров нейросетей и технологий искусственного интеллекта Джеффри Хинтон уволился из Google и в интервью The New York Times признался, что сам видит риски в развитии этих технологий. Он выразил опасения, что интернет будет наводнен фальшивыми фотографиями, видео и текстами, созданными искусственным интеллектом, при этом обычный человек «больше не сможет знать, что является правдой».

В середине мая Всемирная организация здравоохранения предупредила, что использовать искусственный интеллект (ChatGPT, Bard, Bert и подобные платформы) в медицинских целях необходимо с осторожностью.