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Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT на рабочих устройствах

Bloomberg: Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT на рабочих устройствах
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Samsung Electronics запретила сотрудникам пользоваться на рабочих устройствах системами генеративного искусственного интеллекта (ИИ) наподобие ChatGPT после утечки внутреннего исходного кода, сообщил Bloomberg со ссылкой на служебную записку.

По данным агентства, в апреле сотрудники компании случайно «слили» внутренний исходный код, загрузив его в ChatGPT. Руководство Samsung отметило, что данные, попавшие на такие платформы, хранятся на внешних серверах, из-за чего их легко найти, но сложно удалить.

В итоге компания запретила «использование систем генеративного ИИ на принадлежащих компании компьютерах, планшетах и телефонах, а также во внутренних сетях». Сотрудникам, которые пользуются нейросетями на личных устройствах, запрещено загружать в них информацию, имеющую отношение к работе. Нарушение правил грозит увольнением.

ChatGPT — один из самых популярных ИИ-сервисов. Это чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи и обрабатывать изображения по запросу пользователей. Его разработчик — лаборатория OpenAI (один из ее сооснователей — американский предприниматель Илон Маск). Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями.

В конце марта ведомство по защите персональных данных Италии заблокировало ChatGPT из-за несоблюдения правил конфиденциальности. В ведомстве объяснили это утечкой данных итальянских пользователей чат-бота 20 марта. Власти также отметили, что в положении о конфиденциальности отсутствует информация о том, какие сведения собирает OpenAI.

OpenAI объяснила утечку данных ошибкой в работе библиотеки с открытым кодом. Из-за нее часть электронных писем с подтверждением подписки получили не те пользователи. В них содержались данные о платежном адресе, последних четырех цифрах номера и сроке действия кредитной карты. Кроме того, пользователи могли видеть часть истории чата других лиц. В компании тогда уточнили, что утечка коснулась данных примерно 1,2% пользователей.

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В конце апреля ChatGPT возобновил работу в Италии, после того как OpenAI согласилась выполнить требования о конфиденциальности данных пользователей. Разработчик также предоставил возможность исключить свои диалоги из базы, на которой обучается чат-бот.

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