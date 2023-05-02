Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT на рабочих устройствах

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Samsung Electronics запретила сотрудникам пользоваться на рабочих устройствах системами генеративного искусственного интеллекта (ИИ) наподобие ChatGPT после утечки внутреннего исходного кода, сообщил Bloomberg со ссылкой на служебную записку.

По данным агентства, в апреле сотрудники компании случайно «слили» внутренний исходный код, загрузив его в ChatGPT. Руководство Samsung отметило, что данные, попавшие на такие платформы, хранятся на внешних серверах, из-за чего их легко найти, но сложно удалить.

В итоге компания запретила «использование систем генеративного ИИ на принадлежащих компании компьютерах, планшетах и телефонах, а также во внутренних сетях». Сотрудникам, которые пользуются нейросетями на личных устройствах, запрещено загружать в них информацию, имеющую отношение к работе. Нарушение правил грозит увольнением.

ChatGPT — один из самых популярных ИИ-сервисов. Это чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи и обрабатывать изображения по запросу пользователей. Его разработчик — лаборатория OpenAI (один из ее сооснователей — американский предприниматель Илон Маск). Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями.

В конце марта ведомство по защите персональных данных Италии заблокировало ChatGPT из-за несоблюдения правил конфиденциальности. В ведомстве объяснили это утечкой данных итальянских пользователей чат-бота 20 марта. Власти также отметили, что в положении о конфиденциальности отсутствует информация о том, какие сведения собирает OpenAI.

OpenAI объяснила утечку данных ошибкой в работе библиотеки с открытым кодом. Из-за нее часть электронных писем с подтверждением подписки получили не те пользователи. В них содержались данные о платежном адресе, последних четырех цифрах номера и сроке действия кредитной карты. Кроме того, пользователи могли видеть часть истории чата других лиц. В компании тогда уточнили, что утечка коснулась данных примерно 1,2% пользователей.

В конце апреля ChatGPT возобновил работу в Италии, после того как OpenAI согласилась выполнить требования о конфиденциальности данных пользователей. Разработчик также предоставил возможность исключить свои диалоги из базы, на которой обучается чат-бот.