«Яндекс» добавил в «Алису» аналог ChatGPT

Благодаря нейросети, которую «Яндекс» внедрил в колонки и «умные» телевизоры, «Алиса» теперь может писать тексты и генерировать идеи, сообщили в компании. Функция работает в тестовом режиме, а потому «Алиса» может ошибаться

Фото: Владислав Шатило / РБК

В разработанного «Яндексом» голосового помощника «Алису» внедрили нейросеть, благодаря которой она сможет писать тексты и предлагать идеи, сообщили РБК в компании. Эта функция доступна в приложении «Яндекс», «Яндекс.Браузере», «Яндекс.Станциях» и «умных» телевизорах с Алисой.

«Достаточно сказать: «Алиса, давай придумаем!» — и можно ставить ей задачи», — сообщила компания.

В «Яндексе» рассказали, что теперь виртуальный помощник будет способен писать деловые письма, сценарии для событий (например, для выпускного), выбирать подарки и предлагать планы путешествия.

Пока технология работает в режиме тестирования: «Алиса» может ошибаться в фактах, однако это «не мешает ей создавать новое — с помощью своей эрудиции и умения делать выводы», утверждают разработчики. Со временем «Алиса» будет «становиться умнее»: в частности, научиться учитывать контекст беседы, а не только последний вопрос. Компания также планирует внедрять нейросети в другие свои продукты — в первую очередь в поиск.

В июне прошлого года компания выложила в открытый доступ YaLM 100B — нейросеть для генерации и обработки текстов на русском и английском языках. Как утверждает компания, это самая большая GPT-подобная модель, опубликованная в свободном доступе. Ее можно использовать для создания рекламы, описания товаров, генерировать любые тексты, даже стихи, и применять для классификации текста, например по стилю. Свою нейросеть для генерации русскоязычных текстов представлял и «Сбер», ее бета-версия находится в открытом доступе. Она построена на 760 млн параметров.

Самой мощной языковой моделью в мире сейчас считается GPT-3 от OpenAI, впервые представленная в 2020 году. Она основана более чем на 175 млрд параметров и способна генерировать текст высокого уровня сложности.