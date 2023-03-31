Первая западная страна заблокировала ChatGPT

Власти ограничили использование ChatGPT персональных данных итальянцев из-за несоблюдения правил конфиденциальности

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Итальянское ведомство по защите персональных данных ограничило использование чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT (разработан американской компанией OpenAI) данных итальянских пользователей из-за несоблюдения правил конфиденциальности. Это первая западная страна, заблокировавшая нейросеть, уточняет Би-би-си.

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, давать ответы на вопросы, генерировать изображения по запросу пользователей. Его разработчик — лаборатория OpenAI (один из ее сооснователей — американский предприниматель Илон Маск). Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями.

Ведомство объяснило это утечкой данных пользователей ChatGPT 20 марта. Власти также отметили, что в положении о конфиденциальности отсутствует информация о том, какие сведения собирает OpenAI, а также «какие-либо правовые основания, оправдывающие массовый сбор и хранение персональных данных с целью обучения алгоритмов, лежащих в основе работы платформы».

Кроме того, ChatGPT обвинили в том, что бот не проверяет возраст своих пользователей (хотя ИИ предназначен для лиц старше 13 лет).

Компания-разработчик должна сообщить итальянским властям в течение 20 дней через своего представителя в ЕС о принятых мерах, в противном случае ей грозит штраф в размере до €20 млн, или до 4% от годового оборота.

OpenAI объяснила утечку данных части пользователей ChatGPT в конце марта ошибкой в работе библиотеки с открытым кодом. Из-за нее часть электронных писем с подтверждением подписки получили не те пользователи. В них содержались данные о платежном адресе, последних четырех цифрах номера и сроке действия кредитной карты. Кроме того, пользователи могли видеть часть истории чата других лиц. В компании тогда уточнили, что утечка коснулась данных примерно 1,2% пользователей.