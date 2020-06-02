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Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа

Сотрудники соцсети, которые работают удаленно из-за COVID-19, устроили «виртуальную забастовку» в знак протеста против бездействия руководства в отношении постов президента о беспорядках после смерти афроамериканца Джорджа Флойда
Facebook FB $233,44 +0,46% Купить
Twitter TWTR $32,1 +0,94% Купить
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Сотрудники Facebook решили перестать работать в знак солидарности с протестами, которые начались после смерти задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Как пишет The New York Times (NYT), они добавили в свои цифровые профили автоматическое сообщение, что покинули офис в знак протеста. Такое же уведомление приходит и с электронных адресов сотрудников компании.

При этом большинство сотрудников Facebook из-за пандемии коронавируса работают удаленно. Глава компании Марк Цукерберг 8 мая предложил им сохранять такой режим до конца года, тем не менее 6 июля офисы Facebook начнут открываться.

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.

Сотрудники были недовольны бездействием руководства компании и политикой невмешательства соцсети. Цукерберг неоднократно говорил, что Facebook остается нейтральной платформой и выступает за свободу слова. На сей раз глава компании, как пишет газета, заявил, что посты Трампа не нарушают правил соцсети.

В одном из своих заявлений 29 мая президент написал, что, если власти Миннесоты, где умер Флойд и начались протесты, не возьмут ситуацию под контроль, он отправит туда нацгвардию и сделает работу «как надо». «Эти отморозки оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю им так поступать <...>. Если вы начинаете грабить, то мы начинаем стрелять», — заявил Трамп. Аналогичные посты американский лидер разместил и в Twitter, однако руководство соцсети решило скрыть их из-за «героизации насилия». При этом там заявили, что удалять сообщения не стали, поскольку они представляют общественный интерес. Ранее Цукерберг раскритиковал Twitter за то, что соцсеть пометила значком недостоверности твиты Трампа.

Запись в facebook пользователя DonaldTrump

NYT пишет, что в знак протеста некоторые сотрудники подписывали петиции, угрожали увольнением, часть из них жаловались в Twitter. Reuters сообщает, что свое недовольство там высказали тысячи работников Facebook. Агентство указывает, что среди них были семь инженеров, разрабатывающих код React, на котором базируются приложения компании.

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«Недавнее решение Facebook не реагировать на посты, которые подстрекают к насилию, приводит к игнорированию других возможностей обеспечить безопасности нашего общества», — говорилось в совместном заявлении сотрудников в Twitter, которое цитирует Reuters.

NYT указывает, что нынешние беспорядки «стали самым серьезным испытанием» для Цукерберга за 15 лет с момента основания Facebook. Газета пишет, что в ответ на «виртуальную забастовку» глава компании перенес еженедельную встречу с сотрудниками с пятницы на вторник. Таким образом, у них будет возможность задать ему вопросы напрямую, отмечает NYT.

Полицейские задержали Флойда 25 мая по подозрению в попытке расплатиться в магазине фальшивыми деньгами. При этом один из представителей правопорядка надавил коленом ему на горло. Задержанный потерял сознание и был госпитализирован, а позже умер. Виновных полицейских уволили, а бывшего офицера Дерека Чавена, который сдавил коленом горло афроамериканцу, арестовали. Вскрытие показало, что Флойд умер в результате механической асфиксии (удушья).

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Facebook, США, Марк Цукерберг
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