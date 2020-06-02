Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа

Сотрудники соцсети, которые работают удаленно из-за COVID-19, устроили «виртуальную забастовку» в знак протеста против бездействия руководства в отношении постов президента о беспорядках после смерти афроамериканца Джорджа Флойда

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Сотрудники Facebook решили перестать работать в знак солидарности с протестами, которые начались после смерти задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Как пишет The New York Times (NYT), они добавили в свои цифровые профили автоматическое сообщение, что покинули офис в знак протеста. Такое же уведомление приходит и с электронных адресов сотрудников компании.

При этом большинство сотрудников Facebook из-за пандемии коронавируса работают удаленно. Глава компании Марк Цукерберг 8 мая предложил им сохранять такой режим до конца года, тем не менее 6 июля офисы Facebook начнут открываться.

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.

Сотрудники были недовольны бездействием руководства компании и политикой невмешательства соцсети. Цукерберг неоднократно говорил, что Facebook остается нейтральной платформой и выступает за свободу слова. На сей раз глава компании, как пишет газета, заявил, что посты Трампа не нарушают правил соцсети.

В одном из своих заявлений 29 мая президент написал, что, если власти Миннесоты, где умер Флойд и начались протесты, не возьмут ситуацию под контроль, он отправит туда нацгвардию и сделает работу «как надо». «Эти отморозки оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю им так поступать <...>. Если вы начинаете грабить, то мы начинаем стрелять», — заявил Трамп. Аналогичные посты американский лидер разместил и в Twitter, однако руководство соцсети решило скрыть их из-за «героизации насилия». При этом там заявили, что удалять сообщения не стали, поскольку они представляют общественный интерес. Ранее Цукерберг раскритиковал Twitter за то, что соцсеть пометила значком недостоверности твиты Трампа.