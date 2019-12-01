СМИ сообщили о расследовании ЕС методов Google по сбору данных

Расследование затронет данные, связанные с локальными поисковыми серверами и таргетированной рекламой. В течение двух лет Еврокомиссия оштрафовала компанию более чем на €8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства

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Антимонопольные органы Евросоюза проводят расследование в отношении методов сбора данных, которыми пользуется Google. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Расследование коснется данных, относящихся к локальным поисковым серверам, таргетированной рекламе, веб-браузерам и так далее.

29 ноября агентство сообщило, что ЕС разослал нескольким компаниям опросники с вопросами о методах сбора данных Google и обязали их предоставить ответ в течение месяца. В частности, регуляторные органы заинтересовались, какие данные запрашивает Google, как компания использует их и определяет их ценность.

В Еврокомиссии не стали комментировать информацию и не уточнили, какие именно компании получили опросники. В Google агентству заявили, что используют данные, чтобы улучшить работу своих сервисов и показывать пользователям релевантную рекламу.

Как напоминает агентство, за последние два года еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер оштрафовала американскую компанию более чем на €8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.