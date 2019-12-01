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Технологии и медиа ,  
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СМИ сообщили о расследовании ЕС методов Google по сбору данных
Расследование затронет данные, связанные с локальными поисковыми серверами и таргетированной рекламой. В течение двух лет Еврокомиссия оштрафовала компанию более чем на €8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства
Фото: Kim Jin-a / Associated Press

Антимонопольные органы Евросоюза проводят расследование в отношении методов сбора данных, которыми пользуется Google. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Расследование коснется данных, относящихся к локальным поисковым серверам, таргетированной рекламе, веб-браузерам и так далее.

29 ноября агентство сообщило, что ЕС разослал нескольким компаниям опросники с вопросами о методах сбора данных Google и обязали их предоставить ответ в течение месяца. В частности, регуляторные органы заинтересовались, какие данные запрашивает Google, как компания использует их и определяет их ценность.

В Еврокомиссии не стали комментировать информацию и не уточнили, какие именно компании получили опросники. В Google агентству заявили, что используют данные, чтобы улучшить работу своих сервисов и показывать пользователям релевантную рекламу.

Как напоминает агентство, за последние два года еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер оштрафовала американскую компанию более чем на €8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.

Технологии и медиа
Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за ограничение конкуренции

В частности, в марте текущего года компания получила штраф в размере €1,49 млрд за нарушение законодательства о конкуренции при размещении интернет-рекламы и ее выделении при поиске в интернете. Прошлым летом Google оштрафовали на рекордные €4,34 млрд за то, что холдинг вынуждал производителей устройств под Android продавать их только с предустановленным собственным браузером и системами поиска Google.

Помимо этого, в июне 2017 года на компанию наложили штраф в размере €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете.

В ноябре управление по гражданским правам при Минздраве США начало расследование в отношении программы Nightingale — совместного проекта Google и медицинской организации Ascension по сбору медицинских данных американцев для создания нового программного обеспечения. В корпорации считают, что не нарушают закон.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Google, Еврокомиссия
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