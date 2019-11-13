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В США начали расследование из-за сбора медицинских данных проектом Google
Ранее WSJ узнала о совместном проекте Google и организации Ascension по сбору медицинских данных американцев для создания нового ПО. В самой корпорации уверены, что не нарушают закон
Фото: Connie Zhou / Zuma / ТАСС

Управление по гражданским правам при Министерстве здравоохранения и социальных служб США инициировало расследование в отношении совместного проекта Google и медицинской организации Ascension — Nightingale. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, Минздрав намерен получить всю информацию о сборе Google медицинских данных американцев с целью установить соответствие действий корпорации и ее партнера законодательству.

Речь идет о нормах закона о мобильности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA), принятому в 1996 году. Как пишет WSJ, он позволяет больницам обмениваться данными со своими партнерами, не сообщая об этом пациентам, только если информация используется для того, чтобы «помочь субъекту страхования выполнять свои функции органа здравоохранения». Эксперты утверждают, что проект Nightingale допустим.

«Мы считаем, что работа Google с Ascension соответствует общеотраслевым правилам (включая HIPAA) в отношении информации о пациентах, а также рекомендациям о конфиденциальности использования данных», — заявил WSJ представитель корпорации.

Общество
WSJ узнала о секретном проекте Google по сбору личных медицинских данных

В понедельник, 11 ноября, WSJ узнала, что Google и НКО Ascension, которая управляет более чем 2,6 тыс. больниц и другими медучреждениями в США, запустили в прошлом году совместный «секретный проект» по сбору медицинской информации миллионов американцев в 21 штате (медкарты, результаты анализов, имена и даты рождения). По данным издания, Google использует данные для разработки программного обеспечения (ПО), необходимого для внесения пользователям изменений в лечебный процесс.

Во вторник, 12 ноября, несколько законодателей выразили обеспокоенность по поводу программы Nightingale, добавив, что такие соглашения противоречат федеральным правилам конфиденциальности в отношении медицинских карт американцев. Сенатор от Демократической партии Марк Уорнер призвал остановить проект Google до завершения расследования. По его словам, мораторий должен применяться к любым аналогичным сделкам, нарушающим правила касаемо конфиденциальности и безопасности данных.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Google
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