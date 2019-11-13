В США начали расследование из-за сбора медицинских данных проектом Google

Ранее WSJ узнала о совместном проекте Google и организации Ascension по сбору медицинских данных американцев для создания нового ПО. В самой корпорации уверены, что не нарушают закон

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Управление по гражданским правам при Министерстве здравоохранения и социальных служб США инициировало расследование в отношении совместного проекта Google и медицинской организации Ascension — Nightingale. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, Минздрав намерен получить всю информацию о сборе Google медицинских данных американцев с целью установить соответствие действий корпорации и ее партнера законодательству.

Речь идет о нормах закона о мобильности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA), принятому в 1996 году. Как пишет WSJ, он позволяет больницам обмениваться данными со своими партнерами, не сообщая об этом пациентам, только если информация используется для того, чтобы «помочь субъекту страхования выполнять свои функции органа здравоохранения». Эксперты утверждают, что проект Nightingale допустим.

«Мы считаем, что работа Google с Ascension соответствует общеотраслевым правилам (включая HIPAA) в отношении информации о пациентах, а также рекомендациям о конфиденциальности использования данных», — заявил WSJ представитель корпорации.