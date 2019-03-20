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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за ограничение конкуренции

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд ($1,7 млрд) за нарушение законодательства о конкуренции при размещении интернет-рекламы и ее выделении при поиске в Сети, сообщает Reuters со ссылкой на заявление еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер.

«Google укрепляла свое доминирующее положение в области рекламы в интернете и защищала себя от конкурентного давления, установив договорные ограничения для сторонних веб-сайтов», — пояснила Вестагер, отметив, что такие меры американская корпорация принимала в течение «десятилетия». Этот штраф составил 1,29% оборота Google в 2018 году.

Речь идет об ограничениях, которые устанавливал принадлежащий Google сервис размещения контекстной рекламы AdSense. Нарушение заключалось в том, что вместе с окном поиска от Google, которое устанавливали различные веб-сайты (вроде туристических сервисов или онлайн-газет), компания требовала также устанавливать сервис контекстной рекламы AdSence и запрещала рекламировать через него своих конкурентов. Разбирательство по поводу AdSense было инициировано по жалобе Microsoft в 2010 году, однако в 2016 году обе компании отказались от взаимных претензий.

Летом 2018 года Еврокомиссия наложила на Google штраф в рекордные €4,34 млрд (примерно $5 млрд) за то, что интернет-холдинг вынуждал производителей устройств под Android продавать их только с предустановленным собственным браузером и системами поиска Google.

Кроме того, в июне 2017 года компанию оштрафовали на €2,42 млрд за то, что Google злоупотребила доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете.

Теги: Google, штраф, Еврокомиссия
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