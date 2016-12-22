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ЕК оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольных законов
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ЕК оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольных законов
Бизнес, 15:49
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ЕК оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольных законов

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала компанию Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. С 2011 года Google наложила незаконные ограничения на производителей устройств Android и операторов мобильной связи, чтобы закрепить свое доминирующее положение в поисковиках. Об этом заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер в Брюсселе, говорится в сообщении на сайте ЕК.

В течение 90 дней Google должна прекратить незаконную практику, либо будет обязана платить штраф в размере до 5% от среднесуточного мирового оборота Alphabet, материнской компании Google.​

По словам Вестагер, Еврокомиссия заключила, что Google требовала от производителей смартфонов устанавливать на устройствах браузер компании, чтобы получить доступ к лицензионному магазину приложений Google Play. Кроме того, Google платила некоторым крупным производителям и операторам мобильной связи, чтобы они предварительно установили приложение Google Search на своих устройствах. Также компания не давала производителям, желающим предварительно установить приложения Google, продавать устройства, работающие на альтернативных версиях ОС Android.

Она отметила, что мобильный интернет сейчас составляет более половины мирового интернет-трафика. «Речь идет о трех типах ограничений, которые Google наложила на производителей Android-устройств и сетевых операторов, чтобы гарантировать, что трафик на устройствах Android поступает в поисковую систему Google», — пояснила еврокомиссар. — Использование Google системы Android в качестве средства для закрепления доминирования своей поисковой системы лишило конкурентов возможности внедрять инновации и конкурировать». Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами союза.

О том, что ЕК запланировала наложить на Google рекордный штраф в размере ​€4,3 млрд, обвинив ее в ​злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений устройств с операционной системой Android, ранее сообщили издание The Financial Times и агентство Bloomberg

В июне прошлого года ЕК оштрафовала Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза.

Европейская комиссия начала расследование в отношении Google, Android и ее приложений в апреле 2015 года, и направила в компанию заявления с возражениями в апреле 2016 года.

Теги: Еврокомиссия , Google , антимонопольное законодательство , штраф , Android
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