Эксперты оценили ситуацию с доступом в Telegram при ограничении СМС-кодов

Проблемы с СМС-кодами для входа в Telegram не носят повсеместный характер, ситуация не выглядит как катастрофа, говорят опрошенные Радио РБК эксперты. Мессенджер тем временем уже добавил привязку почты к аккаунту

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ограничение рассылок СМС-кодов для входа в Telegram не сможет серьезно помешать доступу к мессенджеру в России, считают представители медиарынка, опрошенные Радио РБК. Сервис уже добавил возможность для пользователей привязать к аккаунту электронную почту, а у авторизованных сразу с нескольких устройств есть возможность войти с помощью QR-кода.

Как писал РБК со ссылкой на источник, в России перестали поступать СМС новым пользователям Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). По данным телеграм-канала «Код Дурова», от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям со стороны подрядчиков этих сервисов. Канал уточнял, что СМС продолжают приходить, но не на все российские номера.

Проблемы с кодами доступа возникли только у нескольких операторов, обращает внимание директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он указал, что аналитики компании «опытным путем» пробовали регистрировать новые номера в Telegram и «все отлично проходит». «Поэтому это не носит какой-то характер повсеместный», — сказал Кусков.

При этом он напомнил, что на прошлой неделе некоторые пользователей Telegram на юге России пожаловались на неполадки в работе сервиса.

Гендиректор холдинга News Media (владеет работающими в Telegram каналами-миллионниками Shot и Mash) Максим Иксанов сказал, что пока не видит никакой катастрофы, и отметил, что по поводу этой ситуации нужны дополнительные подробности.

«Проблема, конечно, в том числе для нашего холдинга, у которого там ключевые и якорные нашего части нашего бизнеса — Mash, Shot. Наш весь бизнес завязан на Telegram», — отметил он.

В мессенджер Max как полноценную альтернативу Telegram участники рынка пока верят не до конца, отмечает Радио РБК. Кроме того, согласно исследованию консалтинговой группы «Полилог», Telegram остается наиболее предпочтительным каналом для общения у депутатов Госдумы со своими избирателями. Аналогичный тренд наблюдается и в публичных коммуникациях глав российских регионов.

В Telegram продолжает расти рекламный рынок. По подсчетам Роскомнадзора, за первые полгода 2025 года рекламодатели потратили на продвижение в телеграм-каналах блогеров на 54% больше, чем за тот же период 2024-го — почти 7 млрд руб. Запрос на размещение у телеграм-блогеров растет и после запрета публиковать рекламу в запрещенных социальных сетях. По оценке агентства Didenok Team, в сентябре объем рекламы в Telegram вырос на 67%, так как рекламодатели перераспределили свои бюджеты.