На юге России жители пожаловались на сбои в работе WhatsApp и Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жители юга России столкнулись с неполадками в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом сообщают 93.RU, телеканал «Краснодар» и свидетельствуют данные ресурса Downdetector. Массовый сбой зафиксировали 21 октября.

Пик жалоб зафиксирован в 14:30 мск. Тогда ресурс получил 72 сообщения от пользователей относительно работы мессенджера WhatsApp. За последний час поступило 16 сообщений от граждан, 51% из которых из Краснодарского края. За сутки на работу мессенджера пожаловались 635 раз.

В 14:30 мск 341 жалоба пользователей поступила на работу Telegram. За последний час поступила 61 жалоба, большая часть которых с юга. Так, на неполадки в работе пожаловались жители Краснодарского края, Северной Осетии, Ростовской области и Кабардино-Балкарии. За сутки число жалоб достигло 5764.

Возможной причиной сбоев могли стать обновления правил блокировки. «Смысл такой же, как с обновлением антивирусных баз — есть фильтрующая железка. На нее время от времени приезжают новые правила. Сегодня, видимо, тестировали какое-то масштабное обновление блокировок, что и вызвало недоступность мессенджеров», — сказал в беседе с РБК независимый эксперт в области информационной безопасности Алексей Учакин.

В прошлый раз сбой в работе Telegram был зафиксирован 12 сентября. Тогда жалобы на него поступали в течение всего дня, однако утром 12 сентября их число было наиболее высоким. Сообщения о проблемах поступали из Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Хабаровского края, Воронежской и Саратовской областей.