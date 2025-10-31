 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Telegram предложил использовать почту для входа из-за сбоев со звонками

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Telegram добавил функцию входа по коду из электронной почты. Корреспондент РБК убедился в наличии этой опции в настройках конфиденциальности мессенджера.

Как пишет «Код Дурова», почта может пригодиться для сброса облачного пароля в случае, если пользователь его забудет. Привязка почты является дополнительной мерой, нацеленной на укрепление безопасности аккаунта, если пользователь не имеет возможности получить СМС для входа в мессенджер или войти при помощи Telegram на других устройствах.

По данным «Кода Дурова», почта, которую пользователь указывает для восстановления облачного пароля, не предусматривает получение авторизационных кодов для входа в мессенджер. «Если вы уже установили облачный пароль, то на указанную почту будет приходить только код для сброса облачного пароля, но не проверочные коды для авторизации (вместо СМС)», — говорится в материале телеграм-канала.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Matthias Balk / DPA / Global Look Press

Ранее в России СМС и звонки перестали поступать новым пользователям Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Источник РБК в отрасли информационной безопасности подтвердил информацию о запрете передачи СМС и звонков новым пользователям Telegram и WhatsApp.

Работа Telegram и WhatsАpp в России уже попала под частичные ограничения; россияне также сталкивались с перебоями в работе мессенджеров в последние месяцы. Так, 22 октября Роскомнадзор заявил, что принимает меры по частичному ограничению работы Telegram и WhatsApp. Причиной таких мер в РКН назвали необходимость «противодействия преступникам».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Егор Алимов
Telegram мессенджер электронная почта
Материалы по теме
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
Технологии и медиа
Дуров удивился числу обманутых пользователей Telegram Mini Apps. Видео
Технологии и медиа
В Казахстане вместо штрафа похвалили Дурова за купание в заповедном озере
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Дуров ценил симулятор побега из французской тюрьмы Общество, 20:54
Трамп ответил на данные о планах ударов по Венесуэле Политика, 20:46
Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» Спорт, 20:46
МВД предложило не вписывать детей в загранпаспорта старого образца Общество, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Telegram предложил использовать почту для входа из-за сбоев со звонками Технологии и медиа, 20:33
CNN узнал об одобрении Пентагоном поставок Украине ракет Tomahawk Политика, 20:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Молодо — не зелено: как мошенники охотятся за деньгами молодежи Отрасли, 20:15
Хинштейн оценил губернаторство после ареста и смерти предшественников Политика, 20:12
Суд отправил экс-мэра Одессы под домашний арест Политика, 20:09
Дегтярев назвал прецедентом решение CAS по делу российских саночников Спорт, 20:04
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Акции ЮМГ упали на фоне покупки доли в сети клиник «Семейный Доктор» Инвестиции, 19:50