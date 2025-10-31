Telegram предложил использовать почту для входа из-за сбоев со звонками
Telegram добавил функцию входа по коду из электронной почты. Корреспондент РБК убедился в наличии этой опции в настройках конфиденциальности мессенджера.
Как пишет «Код Дурова», почта может пригодиться для сброса облачного пароля в случае, если пользователь его забудет. Привязка почты является дополнительной мерой, нацеленной на укрепление безопасности аккаунта, если пользователь не имеет возможности получить СМС для входа в мессенджер или войти при помощи Telegram на других устройствах.
По данным «Кода Дурова», почта, которую пользователь указывает для восстановления облачного пароля, не предусматривает получение авторизационных кодов для входа в мессенджер. «Если вы уже установили облачный пароль, то на указанную почту будет приходить только код для сброса облачного пароля, но не проверочные коды для авторизации (вместо СМС)», — говорится в материале телеграм-канала.
Ранее в России СМС и звонки перестали поступать новым пользователям Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
Источник РБК в отрасли информационной безопасности подтвердил информацию о запрете передачи СМС и звонков новым пользователям Telegram и WhatsApp.
Работа Telegram и WhatsАpp в России уже попала под частичные ограничения; россияне также сталкивались с перебоями в работе мессенджеров в последние месяцы. Так, 22 октября Роскомнадзор заявил, что принимает меры по частичному ограничению работы Telegram и WhatsApp. Причиной таких мер в РКН назвали необходимость «противодействия преступникам».
