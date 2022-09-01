Власти США запретили продавать продукцию Nvidia в Россию и Китай

Власти США ввели новые требования для лицензий на экспорт, из-за которых один из крупнейших производителей чипов Nvidia не сможет продавать их в Россию и Китай. Ранее в компании утверждали, что находятся «вне политики»

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26 августа, в пятницу, правительство США проинформировало американскую компанию Nvidia о введении новых лицензий на экспорт в отношении Китая и России: теперь ее продукцию запрещено продавать в эти страны. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно новым лицензионным требованиям ограничения распространяются на ускорители вычислений на базе GPU (graphics processing unit, графический процессор), соответствующие определенным критериями производительности, в частности изделия серии A100 и H100. Такие модели используются для работы с искусственным интеллектом и повышают производительность вычислений в разы.

Как указано в документе, таким образом власти США хотят исключить риск того, что продукты, на которые распространяется действия лицензии на экспорт, могут быть использованы или перенаправлены для «военного конечного использования» в Китае и России.

Nvidia прогнозировала, что по итогам третьего финансового квартала получит около $400 млн потенциальных продаж в Китае, которые могут попадать под действие новых требований. Если клиенты не захотят приобретать альтернативные продукты Nvidia или власти США не предоставят китайским компаниям лицензии, то производитель чипов потеряет эту сумму.

Как компания взаимодействовала с российскими клиентами

После начала специальной военной операции России на Украине, в конце февраля, США запретили экспорт высоких технологий с целью лишить оборонно-промышленный комплекс (ОПК), самолетостроение и судостроение важнейших технологических элементов. Предполагалось, что американский экспортный регулятор BIS будет отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию.

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Спустя неделю производитель чипов Nvidia заявила, что приостанавливает продажу своей продукции в Россию. По данным издания PCMag, это произошло из-за «начала специальной военной операции». 16 июня представитель компании сообщал TAdviser, что они не намерены закрывать российский центр разработки. Более того, в Nvidia настаивали, что «бизнес компании вне политики, насколько это сейчас возможно», и они «никогда не заявляли об уходе» с российского рынка. Однако компания приняла решение прекратить продление и продажу российским клиентам лицензии на свое программное обеспечение.

Представители МТС и «Яндекса» (использует продукцию Nvidia в работе суперкомпьютера) заверили РБК, что это не отразится на их деятельности, а суперкомпьютеры продолжают работать «в стандартном режиме». В интервью РБК совладелец VisionLabs и глава Центра искусственного интеллекта МТС (MTS AI, «дочка» МТС) Александр Ханин рассказал, что на российском рынке «никто сейчас не может полноценно покупать и наращивать вычислительные мощности на базе графических карт Nvidia».

«Наверное, это основной challenge (вызов. — РБК) для всей индустрии искусственного интеллекта и data science (науки о данных. — РБК) в России», — охарактеризовал происходящее он. Несмотря на то, что полноценной замены картам Nvidia на рынке нет, как утверждает Ханин, компания приняла решение работать с другими поставщиками серверных ускорителей для искусственного интеллекта. Он указал, что существует ряд компаний, которые делают чипы NPU (микропроцессор, используемый для ускорения искусственных нейронных сетей, машинного зрения и других алгоритмов машинного обучения. — РБК): по отдельности они не такие мощные, как графические карты Nvidia, но гораздо более энергоэффективные и дешевые.