МТС и «Яндекс» не увидели проблем в работе суперкомпьютеров из-за Nvidia

Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свой софт. «Коммерсантъ» написал, что этот шаг может осложнить работу суперкомпьютеров ряда российских компаний

Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Решение американской компании Nvidia прекратить продление и продажу российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение не отразится на деятельности МТС, качестве сервисов и работе суперкомпьютера «МТС Гром», так как в его работе не применяются подписочные лицензии Nvidia, сообщил РБК представитель компании. «Продолжают работать в стандартном режиме» и суперкомпьютеры «Яндекса», сказал РБК его представитель.

Так в компаниях отреагировали на сообщение «Коммерсанта» о том, что в работе суперкомпьютеров Сбербанка, «Яндекса» и МТС и других российских компаний, которые основаны на решениях от Nvidia, могут начаться проблемы. РБК направил запросы в Сбербанк и Nvidia.

Как сообщил изданию основатель сервиса Loudplay (оказывает услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia) Виталий Стародубов, Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на ПО для разделения ядер на серверной видеокарте. Речь идет о системе Nvidia Grid. Информацию подтвердил источник издания в крупном российском ИТ-холдинге. «Коммерсантъ» также заметил, что с сайта Nvidia удалены российские партнеры.

Nvidia в числе других зарубежных компаний приостановила поставки своей продукции в России еще в начале марта, почти сразу после начала спецоперации на Украине. Лицензия, как пояснил Стародубов, давала возможность использовать физическую видеокарту сразу на нескольких виртуальных машинах, что позволяло подключать большее количество пользователей к облачному сервису.

«Для тех компаний, которые в большей степени используют систему Nvidia Grid, прекращение действия лицензий будет означать повышение цен на услуги. Так, если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь только двух», — отметил он. По мнению эксперта, компании, купившие большой объем оборудования Nvidia, попытаются найти способы технологического обхода проверок лицензирования.

В частности, остановка лицензий может также осложнить работу суперкомпьютеров «Яндекса», Сбербанка и МТС, которые используют графические процессоры A100 и DGX-2, пишет издание. Однако, по словам источника газеты на ИТ-рынке, Nvidia пока не спешит блокировать действующие лицензии, вероятно, рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами.

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По словам замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслана Пермякова, для российских разработчиков суперкомпьютеров решение Nvidia, скорее всего, означает прекращение техподдержки и, следовательно, сложности с заменой вышедших из строя карточек, с обновлением ПО. «Со временем может начать падать производительность облаков, может нарастать количество сбоев», — отметил он в беседе с «Коммерсантом».

Эксперт добавил, что все будет зависеть от условий контракта. «Если компания брала такие модули для вычислений, как HaaS (Hardware as Service), то могут быть проблемы, поскольку правообладатель может отключить «железо» в соответствии с договором, но такая схема не распространена в мире и в России», — пояснил Пермяков.