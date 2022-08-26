Александр Ханин, основатель разработчика систем распознавания лиц VisionLabs, в декабре продал компанию МТС и рассчитывал создать на ее базе международного игрока, который скупал бы активы в США и ЕС. Новый фокус — Азия

Александр Ханин (Фото: из личного архива)

В декабре прошлого года МТС объявила о покупке компании VisionLabs, которая разрабатывает платформу распознавания лиц и другие решения в области анализа данных, компьютерного зрения и робототехники. Предполагалось, что покупателем выступит одна из структур МТС — компания Intema, которая была создана в Люксембурге и планировала покупать зарубежные компании, развивающие продукты в области искусственного интеллекта. Сумма сделки должна была составить примерно 7 млрд руб., или $100 млн. Основатели VisionLabs Александр Ханин и Иван Лаптев (владеют 51,77% акций) планировали конвертировать свои акции в долю Intema.

Как изменились все эти планы на фоне боевых действий на Украине и санкций, РБК рассказал Александр Ханин, который последние несколько лет совмещал роль совладельца VisionLabs с должностью главы Центра искусственного интеллекта МТС (MTS AI, «дочка» МТС).

Про последствия спецоперации и санкций для VisionLabs

— Последствия были не такими тяжелыми, как могли бы. У VisionLabs никто из клиентов не отвалился, только две компании поставили заключение контрактов «на паузу», одна из Германии, вторая из Франции. В то же время у нас появились новые клиенты — из Южной Америки, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Японии. Это было важным, хотя далось тяжело. Я регулярно совершаю «облет» партнеров и клиентов, чтобы поддержать контакт и подтвердить серьезность намерений. Среди наиболее востребованных решений VisionLabs — оплата «по лицу», дистанционное обслуживание клиентов банков, компьютерное зрение для «умного» города.

По словам Ханина, в условиях ухода платежных систем они видят взрывной спрос на сервис «Оплаты одним взглядом»: он позволяет пользователям оплачивать покупки на оборудованных для этого кассах по биометрии лица. Для этого нужно скачать приложение и пройти процедуру регистрации. Технология VisionLabs зашифрует полученное изображение лица в биометрический дескриптор, а система привяжет его к банковской карте. Например, с помощью технологии VisionLabs на базе разработок лаборатории инноваций Х5 запустили этот способ платежа более чем в 300 магазинах сети «Перекресток» и «Пятерочка», рассказал Ханин. Аналогичная система с использованием технологии VisionLabs работает в Московском метрополитене (Face Pay).

Спрос на оплату «по лицу» растет не только в России, но и в мире — многие страны «хотят иметь свою собственную суверенную платежную инфраструктуру», говорит основатель VisionLabs. Санкции в отношении отдельных банков никак не повлияли на возможность подключения их клиентов к системе. Не коснулся компанию и рост хакерских атак. Компания не сталкивалась с фактами взлома своих систем, что, по мнению Ханина, связано в том числе с тем, что системы развертываются в контуре заказчиков, то есть на их внутренних мощностях или во внутренней инфраструктуре, и все данные хранятся под контролем заказчика.

Что еще изменилось

По словам Ханина, под брендом Intema были запущены международный венчурный фонд и акселератор MTS AI. И они столкнулись с рядом сложностей — при секретарском обслуживании, предоставлении услуг, например налоговых и юридических консультаций, проведении due diligence для сделок в Европе, поэтому штаб-квартиру Intema сейчас переносят из Люксембурга в ОАЭ. Если раньше компания планировала искать активы по всему миру, то теперь основная ставка будет делаться на Азию, Латинскую Америку и Ближний Восток — уже запущена работа с Китаем, Индией, Бразилией и ОАЭ.

В свою очередь, российский MTS AI займется поиском компании для поглощения и инвестиций в России и СНГ. До конца года планируется подписать три сделки (какие именно, собеседник РБК не раскрыл). «Непростая ситуация на рынке потребовала пересмотра стратегии и побудила активнее делать сделки, поскольку снизилась оценка различных игроков, их можно приобрести по более низким мультипликаторам и вписать в продуктовый портфель с эффектом синергии», — рассказал Ханин.

Среди других последствий он упомянул связанные с санкциями проблемы с поставками графических процессоров GPU, для обучения и обеспечения непрерывной работы современных нейронных сетей, а также уход с российского рынка Nvidia, наиболее известного производителя этих ускорителей: «Никто сейчас не может полноценно покупать и наращивать вычислительные мощности на базе графических карт Nvidia. Наверно, это основной challenge (вызов. — РБК) для всей индустрии искусственного интеллекта и data science (науки о данных. — РБК) в России». В качестве вариантов компенсации прекращения работы Nvidia основатель VisionLabs назвал переход на новые архитектуры серверных ускорителей и распределенные вычисления.

— Мы приняли решение, с одной стороны, исключить зависимость от конкретных вендоров: начать работать и с другими поставщиками серверных ускорителей для искусственного интеллекта, которых существует несколько. Второе направление — уходить в децентрализованные вычисления на конечных устройствах. Есть ряд компаний, которые делают чипы NPU (микропроцессор, используемый для ускорения искусственных нейронных сетей, машинного зрения и других алгоритмов машинного обучения. — РБК), которые по отдельности не такие мощные, как графические карты Nvidia, но гораздо более энергоэффективные и дешевые. Так называемые граничные вычисления (edge computing, производятся на конечных устройствах, что сокращает время отклика по сравнению с вычислениями, производящимися в дата-центрах. — РБК) имеют право на жизнь и много плюсов. Но полноценной замены картам Nvidia нет, это наша боль в данный момент.

Про конвертацию акций

Объявленная еще в конце прошлого года конвертация акций основателей VisionLabs пока не состоялась.

— Сейчас мы строим, по сути, две группы: международный фонд и российскую MTS AI, поэтому работаем над завершением конвертации как в международной части бизнеса, так и в российской. Планируем завершить до конца сентября. Я и мой партнер получим от 10% в MTS AI плюс будет опционная программа для команды, на которую мы хотим заложить до 30%. По структуре владения в международном бизнесе пока идут переговоры. Она может отличаться от той, которая будет в MTS AI, потому что планируем привлекать инвесторов по модели венчурного фонда.

По словам Ханина, при выборе потенциальных инвесторов для венчурного фонда в ОАЭ предпочтение будет отдаваться финансовым инвесторам, а в MTS AI — стратегическим, которые смогут «привнести в компанию новый бизнес и новые возможности». Рассматривается также возможность выхода MTS AI на Московскую биржу, предположительно в первой половине 2025 года. При этом МТС, скорее всего, останется мажоритарным акционером.

Александр Ханин (Фото: из личного архива)

Про стратегию

Стратегия MTS AI предполагает инвестиции в те технологии, которые уже коммерчески состоялись и имеют понятный рынок сбыта (биометрия, распознавание и синтез речи, промышленная аналитика и др.), а также в те, которые пока находятся на этапе становления рынка или исследований, — применение искусственного интеллекта в медицине, синтез и анализ контента, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), граничные вычисления, управляемый искусственным интеллектом интернет вещей (AIoT) и др. В качестве объектов для покупки будут интересовать те компании, которые развивают смежные с MTS AI направления или закрывают «последнюю милю» во взаимодействии с конечным пользователем.

— Часто вместе с распознаванием лиц клиентам требуется распознавание голоса, документов. Последнее направление становится особенно привлекательным, поскольку [сильная компания в этой области] ABBYY сворачивает бизнес в России. У МТС появилась возможность занять серьезную долю на рынке.

Ханин отметил, что VisionLabs продает свои продукты в 60 странах, многие в мире знают о компании, и наличие ее в портфеле упрощает переговоры с владельцами стартапов.

— Еще один актив — доля в Kneron (тайваньский стартап со штаб-квартирой в США, MTS AI инвестировала в него около $10 млн весной 2021 года. — РБК). Среди его инвесторов — Sequoia Capital, Qualcomm, Horizons Ventures и другие очень уважаемые компании. То, что мы делаем такие сделки, нравится многим стартапам. Поэтому фокус на международную деятельность сохраняется, мы ее не свернули, а перераспределили наши ресурсы, сфокусировав на самые перспективные регионы.

Про Kneron

Kneron разрабатывает чипы для искусственного интеллекта. Из-за военных действий на Украине США наложили санкции на высокотехнологичный экспорт в Россию, которые среди прочего запретили поставку микроэлектроники, созданной американскими компаниями или с применением технологий или инструментов, запатентованных в США. В том числе из-за этого прекратился выпуск российских процессоров Baikal, «Эльбрус» и др. — производившая их тайваньская фабрика TSMC отказалась от сотрудничества.

По словам Ханина, MTS AI работает в ряде стран над совместными с Kneron проектами и согласовывает формат поставки на рынок потребительских устройств для «умного» дома в Россию.

— Мы поддерживаем регулярную связь с компанией, продолжаем работать в совместных рабочих группах. За год после нашего вхождения в капитал оценка компании выросла примерно на 27% и появились новые крутые инвесторы, то есть в любом случае это перспективная инвестиция и знак качества. Изначально мы рассматривали Kneron как возможность получить экспертизу в edge computing и, в частности, в направлении NPU, и мы ее получили. У нас есть ряд устройств и программно-аппаратных комплексов с [чипом] Kneron. Сейчас процесс поставки этих чипов в Россию ограничен. Ждем, пока [геополитическая] ситуация немного стабилизируется. Мы получили заключение юристов из западных стран, из которых следует, что, например, сегмент видеонаблюдения является пользовательским и не попадает под санкции. То есть сейчас нужно очень конкретно очертить, для чего могут использоваться чипы, после этого мы получим полную картину, что можно, что нельзя. Поскольку список того, что нельзя, динамично меняется, а мы не хотим впустую тратить деньги на логистику, сейчас анализируем. Но важно еще понимать, что у нас есть много активностей за пределами России и там никаких ограничений на использование этих чипов нет.

Про виртуального ассистента

В конце июля стало известно, что МТС планирует разработать новую «умную» колонку. О планах выпустить подобное устройство с голосовым помощником «Марвин» сообщалось еще в конце 2019 года, а его первую версию представили в середине 2020-го, но в открытую продажу оно так и не поступило. По словам Ханина, в прошлом году в МТС появилось подразделение MTS Devices, которое разрабатывает ряд «умных» устройств, включая колонку.

— Мне известно, что проект в том понимании, когда это был монопродукт — «умная» колонка, будет кардинально переформатирован. Наши коллеги из МТС Devices разрабатывают разные форм-факторы. Мы, если честно, даже сами не знаем, как будет выглядеть колонка. Команда MTS AI в рамках своей стратегии работает над программной частью — семейством виртуальных ассистентов и роботов на основе собственных платформ с искусственным интеллектом. В отличие от предыдущего проекта теперь ассистенты и роботы начинают работать в разных каналах обслуживания и на разных поверхностях: в различных устройствах «умного» дома, мобильных приложениях и вэб-сервисах, call-центрах, онлайн-кинотеатре, финтехе.

Сохранится ли название «Марвин» для голосового ассистента, в компании пока не решили.

Про сотрудников

С начала военного конфликта на Украине часть российских айтишников уехали за рубеж. По оценке ассоциации «Руссофт», за первое полугодие могли уехать около 40 тыс. ИТ-специалистов, но, как заявляли власти, большая часть из них вернулась в страну.

VisionLabs и другие компании группы не покинул ни один из ключевых сотрудников, утверждает Ханин.

— Люди, конечно, переживали, со всех сторон слышали разные вводные и тревожные заявления. Видели, как из других компаний массово уходили сотрудники вслед за топ-менеджментом. Мы потеряли несколько junior (младших. — РБК) и middle (средних. — РБК) сотрудников, но, что еще более важно, за последние полгода к нам присоединилось много интересных талантливых ребят, более 60 сотрудников, которые ушли из крупных российских и международных компаний из-за различных ограничений, которых у нас нет. Мы изначально собирали сильную международную команду, эта культура и цель создавать продукты мирового уровня помогает сейчас особенно сильно.

Глава MTS AI отметил, что для специалистов в области искусственного интеллекта и deep tech (глубинные технологии, то есть требующие долгих научных исследований и больших инвестиций) важным фактором при выборе места работы являются конкретные руководители и команда, с которыми предстоит работать.

— У нас в команде есть, например, Иван Лаптев (совладелец и директор подразделения исследований и разработки, также является руководителем исследований Национального исследовательского института INRIA во Франции. — РБК). Он всемирно признанный ученый с индексом Хирша 64 (этот индекс дает комплексную оценку числу публикаций ученого и их цитируемости; для доктора наук, профессора, заведующего лабораторией, основоположника научной школы нормальным считается показатель 10–15 и выше. — РБК). Сильные люди тянутся к сильным людям — это простое правило «гравитации».