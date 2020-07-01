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HeadHunter попросил у комиссии США разрешения продать бумаг на $800 млн

HeadHunter, чьи бумаги торгуются на американской бирже, уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США о возможности проведения вторичного размещения акций. Компания может привлечь до $100 млн, а ее акционеры — до $721 млн
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Как следует из материалов HeadHunter, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, компания может разместить дополнительные американские депозитарные расписки (ADS) на NASDAQ на сумму до $100 млн. Это следует из уведомления, опубликованного на сайте компании и на сайте комиссии.

Еще до $720,9 млн могут получить акционеры компании за счет продажи своих 31,25 млн обыкновенных акций по $23,07 за штуку. Свои акции смогут продать компании Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал», 18,75 млн акций, или 37,5%) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 12,5 млн, или 25%).

На данный момент капитал HeadHunter разделен на 38,35 млн акций. Крупнейшими акционерами являются: Highworld Investments, которой принадлежит 18,75 млн акций (37,5%), ELQ Investors VIII — 12,5 млн (25%) и Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC — 7,15 млн (14,3%). У самой компании сейчас нет акций. Как пояснил ее представитель, компания может провести допэмиссию, если решит привлекать дополнительное финансирование через размещение новых акций. Но он подчеркнул, что это возможность, а не обязательство. Регистрация подобного документа «является обычной практикой для публичных компаний, которые имеют право подавать их», говорит представитель HeadHunter.

«Это дает компании возможность гибко подходить к подготовке любого вторичного размещения при возникновении такой возможности в течение трех последующих лет. Регистрация формы не означает обязательное проведение каких-либо сделок в будущем, а является исключительно удобным инструментом, доступным для публичных компаний, с даты IPO которых прошло не менее одного года», — сказал он.

HeadHunter отчиталась о росте выручки почти на треть
Бизнес
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В самом документе отмечается, что согласно законам Кипра, где зарегистрирована HeadHunter, вопрос об SPO должны будут одобрить 75% владельцев голосующих акций компании.

HeadHunter провел IPO (первичное размещение акций) на NASDAQ в начале мая 2019 года. Основные акционеры компании — структуры Goldman Sachs Group и «Эльбрус Капитал» — предложили инвесторам 16,3 млн ADS по цене $13,5 за штуку (верхняя граница размещения). Таким образом, они привлекли $220,1 млн, а вся компания была оценена в $675 млн. Выход HeadHunter на биржу NASDAQ был первым IPO компании с российскими корнями в США с начала украинского кризиса шесть лет назад. В 2013 году там размещались компания QIWI и головная компания Тинькофф Банка TCS Group. Успешный пример вдохновил другие российские компании. В 2020 году провести IPO могли три или четыре российские компании, прогнозировала Deloitte, однако наступивший впоследствии кризис, вызванный падением цены на нефть и пандемией коронавируса, скорректировал эти планы.

Deloitte спрогнозировал до четырех IPO в России в 2020 году
Финансы
Фото: Hannah McKay / Reuters

По итогам торгов во вторник, 30 мая, котировки HeadHunter на NASDAQ составляли $23,38 за ADS, а капитализация достигала $1,169 млрд.

Автор: Анна Балашова
Теги: HeadHunter, NASDAQ, SPO, акции
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