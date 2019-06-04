HeadHunter отчитался о росте выручки почти на треть

HeadHunter отчитался о росте выручки почти на треть

Выручка занимающейся интернет-рекрутментом компании HeadHunter в I квартале 2019 года выросла до 1,68 млрд руб., что на 31,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из отчетности компании.

В сообщении сказано, что рост выручки произошел прежде всего за счет роста российского сегмента. Этому способствовали рост числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса, а также увеличение среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.

В отчетности сказано, что российский сегмент принес компании в I квартале 2019 года 1,56 млрд руб. (плюс 30,8% по сравнению с I кварталом 2018 года).

Скорректированная чистая прибыль компании составила 373 млн руб., что выше на 184,7% показателей прошлого года. «Мы довольны операционными и финансовыми результатами, которых компания достигла в первом квартале 2019 года», — приводятся в сообщении слова гендиректора HeadHunter Group Михаила Жукова.