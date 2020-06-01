Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
Роспотребнадзор изучит возможность заражения COVID-19 от кошек Общество, 01:44 ЛДПР предложила ввести пособия для домохозяек Общество, 01:43 Франция предложила Twitter переехать из США в случае «нестабильности» Технологии и медиа, 01:08 Павлюченко заявил о сожалении из-за решения вернуться из Англии Спорт, 01:00 Духовное управление мусульман России установило правила посещения мечетей Общество, 00:56 Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива» Спорт, 00:46 В Москве за сутки умерли 76 человек с коронавирусом Общество, 00:09 Кадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ Общество, 00:08 Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 00:05 Что изменится в российских законах в июне Общество, 00:00 Reuters узнал о согласии России перенести встречу ОПЕК+ Экономика, 31 мая, 23:25 Прокуратура начала проверку в Видном из-за жалоб медиков в связи с COVID Общество, 31 мая, 23:22 Посольство направило в Госдеп ноту протеста из-за инцидента с журналистом Политика, 31 мая, 22:31 Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок Общество, 31 мая, 22:21
Новости без коронавируса ,  
0 

Франция предложила Twitter переехать из США в случае «нестабильности»

Так министр по цифровым технологиям Франции отреагировал на конфликт Twitter с Дональдом Трампом, который пригрозил закрыть социальную сеть на территории США. Чиновник добавил, что с руководством Twitter пока не связывался
Twitter TWTR $31,03 -2,73% Купить
Седрик О
Седрик О (Фото: Francois Mori / AP)

Министр по цифровым технологиям Франции Седрик О в интервью Radio J предложил Twitter перенести свою штаб-квартиру в его страну на случай, если компания столкнется с неблагоприятной обстановкой в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если Twitter в какой-то момент решит, что условия в США больше не позволяют компании развиваться в соответствии с ее ценностями и продолжить расширяться, и если по разным причинам будет слишком много нестабильности, Европа, и особенно Франция, будут рады приветствовать компанию», — заявил он.

Трамп пригрозил закрыть Twitter на территории США
Технологии и медиа
Дональд Трамп

О добавил, что пока не связывался с социальной сетью по этому вопросу, но Франция будет «очень рада» приветствовать компанию.

По словам министра, приглашение касается всех предпринимателей и исследователей из США. Европа и Франция открыты для «более гуманного и справедливого интернета», отметил О.

Предложение министра было озвучено на фоне конфликта Twitter с американским президентом Дональдом Трампом. 26 мая социальная сеть пометила его пост о рассылке избирательных бюллетеней по электронной почте как недостоверный. В своей публикации президент утверждал, что рассылка бюллетеней подобным образом приведет к взлому ящиков и фальсификациям. В ответ на это Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы главы государства, заявив, что социальная сеть ссылается на фейковые новости от CNN, Washington Post и других СМИ.

Трамп решил приравнять соцсети к СМИ
Политика
Дональд Трамп

28 мая президент США подписал исполнительный приказ о регулировании соцсетей и «предотвращении онлайн-цензуры», а также пригрозил закрыть Twitter на территории страны, но добавил, что для этого нужно пройти юридические процедуры. В Twitter посчитали, что действия Трампа подрывают будущее онлайн-высказываний и свободы в интернете. Соцсеть продолжит помечать специальным значком сообщения, которые могут содержать недостоверную информацию, пообещал глава Twitter Джек Дорси.

После того как указ обнародовали, Twitter скрыл еще одну публикацию Трампа, но сохранил доступ к ней. Пост касался протестов в Миннеаполисе, которые начались после чрезмерно жесткого задержания чернокожего Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. «Эти отморозки порочат память Джорджа Флойда, и я не позволю этому происходить, — написал Трамп. — Когда начинается мародерство, начинается стрельба». Сотрудники соцсети сочли, что этот твит нарушающий правила соцсети «в отношении героизации насилия», но «может представлять собой предмет общественного интереса».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Twitter, Франция, Дональд Трамп
Материалы по теме
Twitter пометил пост представителя МИД Китая о COVID-19 как недостоверный
Общество
Цукерберг раскритиковал Twitter из-за маркировки поста Трампа
Политика
Twitter скрыл твит Трампа после угрозы президента закрыть компанию
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter