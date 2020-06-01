Франция предложила Twitter переехать из США в случае «нестабильности»

Так министр по цифровым технологиям Франции отреагировал на конфликт Twitter с Дональдом Трампом, который пригрозил закрыть социальную сеть на территории США. Чиновник добавил, что с руководством Twitter пока не связывался

Седрик О (Фото: Francois Mori / AP)

Министр по цифровым технологиям Франции Седрик О в интервью Radio J предложил Twitter перенести свою штаб-квартиру в его страну на случай, если компания столкнется с неблагоприятной обстановкой в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если Twitter в какой-то момент решит, что условия в США больше не позволяют компании развиваться в соответствии с ее ценностями и продолжить расширяться, и если по разным причинам будет слишком много нестабильности, Европа, и особенно Франция, будут рады приветствовать компанию», — заявил он.

О добавил, что пока не связывался с социальной сетью по этому вопросу, но Франция будет «очень рада» приветствовать компанию.

По словам министра, приглашение касается всех предпринимателей и исследователей из США. Европа и Франция открыты для «более гуманного и справедливого интернета», отметил О.