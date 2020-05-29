Чем президенту США они не нравятся и добьется ли он успеха

Трамп решил приравнять соцсети к СМИ Чем президенту США они не нравятся и добьется ли он успеха

Дональд Трамп решил добиться признания соцсетей не просто площадками для публикации информации, а издателями. Как это связано с конфликтом президента США с Twitter и к чему может привести — разбирался РБК

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Какие у Дональда Трампа претензии к соцсетям

28 мая президент США подписал указ «о предотвращении онлайн-цензуры». В нем напоминается, что свобода слова — краеугольный камень американской демократии, а потому «нельзя позволить ограниченному числу онлайн-платформ вручную определять слова, к которым у американцев может быть доступ или которые они могут высказывать в интернете». «Когда крупные и влиятельные компании социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они проявляют опасную власть» и перестают быть просто «досками объявлений» и должны рассматриваться как создатели контента, указано в документе, который подтверждает этот тезис следующими доводами:

Twitter, Facebook, Instagram и YouTube обладают огромными, если не беспрецедентными, возможностями для определения, как общество будет интерпретировать события; полномочиями цензурировать и удалять информацию.

Онлайн-платформы занимаются выборочной цензурой, что вредит свободному обмену мнениями, так как десятки тысяч американцев жаловались на то, что онлайн-платформы маркируют контент как недопустимый, хотя он и не нарушает какие бы то ни было условия обслуживания используемой платформы.

Twitter выборочно определяет, на какие сообщения поставить маркер, что совершенно четко отражает политическую пристрастность: в указе приведен пример, что конгрессмен Адам Шифф продолжал вводить своих подписчиков в заблуждение, продвигая тему сговора Трампа с Россией, и эти высказывания не были помечены.

Онлайн-платформы прибегают к непоследовательным, нерациональным и необоснованным оправданиям для цензуры американцев, но получают прибыль, распространяя дезинформацию иностранных правительств, например китайского.

Таким образом, Трамп даже не скрывает, что он лично пострадал от применяемых соцсетями правил. Упомянутый в указе Шифф — демократ и председатель разведывательного комитета палаты представителей конгресса — постоянно указывает на возможность сговора между Трампом и Россией в ходе президентской кампании 2016 года (Россия и Трамп причастность отрицают, а спецпрокурор Роберт Мюллер установил, что сговора не было).

В последние дни высказывания Трампа в Twitter получали специальную маркировку. В среду президент обвинил компанию во вмешательстве в выборы после того, как к двум его твитам об опасности голосования по почте была добавлена пометка, предлагающая пользователям проверить достоверность высказывания. Трамп долгое время был противником расширения возможностей дистанционного голосования, которое было предложено демократами как для праймериз, так и для президентских выборов. Однако со временем взгляды президента кардинально изменились, и он стал сторонником дистанционного голосования.