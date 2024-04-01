Беспошлинный порог снова €200. Что это значит для покупателей и рынка

С 1 апреля лимит стоимости товара для беспошлинного ввоза в Россию снизится с €1 тыс. до €200. РБК разбирался, может ли это повлиять на уже сделанные покупки и какие последствия будет иметь для рынка онлайн-торговли

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок в Россию, то есть лимит товаров, которые покупатель может приобрести в зарубежных магазинах (в том числе онлайн) и ввезти в Россию, не уплачивая таможенной пошлины, составит €200 вместо действовавших до сих пор €1 тыс.

Уровень в €200 действовал с января 2020 года до апреля 2022-го, когда Совет Евразийской комиссии (ЕЭК) в рамках противодействия санкционному давлению увеличил порог до €1 тыс. на определенный период времени, который после нескольких продлений истек 31 марта 2024 года. Теперь, если покупки за рубежом превысят €200, покупателю необходимо будет заплатить пошлину в 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг.

Что это значит для покупателей

Лимит в €200 может распространяться и на покупки, оформленные россиянами до снижения порога, если товары все еще не прошли таможню. «Все товары, которые после 1 апреля будут находиться на таможне — будут рассчитаны по новой ставке, — рассказала РБК директор юридического департамента CDEK.Shopping Полина Щербинина. — Повышенный порог будет считаться с момента поступления на таможню. Для клиента изменения будут зависеть от самой площадки, например, у нас на сайте указана стоимость услуг по выкупу и доставке товара из-за рубежа, в которую уже включены все расходы, в том числе, таможенные, поэтому для клиента ничего не изменится — товар придет по той же стоимости, по которой он его оформил на сайте».

Аналогичный ответ — «с момента прохождения таможни» — на вопрос о том, с какого момента будет рассчитываться порог беспошлинного ввоза, дал РБК и судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. Он отметил, что продавцу «по большому счету без разницы, взимается пошлина в стране-получателе или нет». «Если говорим о популярных маркетплейсах, то продавцы, у которых вы приобретаете товар, не имеют ни малейшего представления об этом, для них важно получить подтверждение о получении покупателем товара, после чего им будут перечислены деньги за него. Уплата таможенных пошлин возлагается целиком и полностью на покупателя», — пояснил Терентьев. По его словам, если сотрудник таможни увидит, что стоимость товара превышает установленный лимит, тот подготовит соответствующие документы, необходимые для совершения оплаты. Если посылка доставляется «Почтой России», то такой товар на таможне не задерживается, а передается для дальнейшей доставки, пошлина оплачивается в почтовом отделении при получении посылки, рассказал Терентьев. Если доставку осуществляет брокер или частная служба доставки, то товар задерживается, компании направляется уведомление о необходимости уплаты пошлины, которую та передает получателю письмом, смс, сообщением в мессенджере или личном кабинете и предлагает оплатить необходимую сумму. Когда платеж осуществлен, посылка выпускается таможней.

По мнению Терентьева, с изменением порога беспошлинной торговли «ничего принципиально не поменяется, если не считать рост нагрузки на таможенные органы и брокеров». «Для потребителя де-факто вырастет стоимость товара, но не на момент совершения покупки, а на момент прохождения товаром таможни или, в случае с доставкой почтой, на момент получения за счет необходимости уплаты пошлины», — рассказал он.

Выручка «Почты России» может сократиться на 20% при отмене порога беспошлинной торговли — о таком риске предупреждал главу правительства депутат Госдумы и член совета директоров компании Александр Хинштейн.

Представитель Wildberries утверждает, что снижение порога или отказ от его применения «существенно снизит товарный ассортимент для покупателей из России».

«Импорт из-за границы стабильно растет — покупатели чаще всего заказывают товары для дома, ремонта и авто, одежду и обувь, электронику, — рассказал он. — Более того, из продажи могут пропасть товары, доступные к заказу только через каналы электронной торговли (например, бытовая и прочая техника)».

«Мы понимаем, что рост цен негативно отразится на большинстве россиян, и будем стараться предоставить им для выкупа и доставки новые доступные по цене товары на площадках», — говорит Полина Щербинина из CDEK.Shopping, выступая за порог в €1 тыс. По ее мнению, «часть граждан будет вынуждена отказаться от привычной продукции». Она считает, что «не во всех категориях товаров рынок успел восстановиться и достичь нужного уровня импортозамещения», и отмечает, что компания видит «большой спрос на товары, аналогов которых еще нет на российском рынке, например, в категориях детских товаров, товаров для животных, витаминов и БАДов».

В то же время представитель Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина считает, что за последние два года рынок существенно перестроился, и возвращение беспошлинного порога на уровень €200 не затронет подавляющее большинство граждан, покупки которых на интернет-площадках в основной своей массе не превышают этого значения.

По словам старшего научного сотрудника подведомственного Минэкономразвитию Института международной экономики и финансов (ИМЭиФ) ВАВТ Дмитрия Кузнецова, в момент повышения порога до €1 тыс. — это была своевременная мера, она позволила «насытить внутренний рынок потребительскими товарами в условиях логистических ограничений и масштабной перестройки внешней торговли», не допустить избыточного роста цен.

«Но к настоящему моменту перестройка во многом завершена, многие потребительские товары удалось заместить поставками из нейтральных стран или российскими аналогами. Косвенно на это указывает и относительно малая доля отправлений, которых коснется снижение беспошлинного порога (98% международных почтовых отправлений — это посылки до €200 евро», — рассуждает Кузнецов.

Есть ли вариант повышения лимита

В начале февраля этого года российские ведомства на совещании по размеру порога беспошлинных покупок обсуждали несколько вариантов: продление действия порога беспошлинных покупок в размере €1 тыс.; его снижение до €500 или €200; полную отмену с последующим введением пошлины. Сам вопрос должен решаться на уровне Совета ЕЭК, для этого требуется консенсус всех пяти стран, входящих в ЕАЭС. Но в заявлении Федеральной таможенной службы (ФТС), которое она сделала накануне, отмечалось, что Россия «не подавала нового представления» о продлении действия порога в размере €1 тыс.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ допускает, что совет ЕЭК еще может продлить действие порога в размере €1 тыс. или снизить его до €500, причем он может принять такое решение после 1 апреля, но с приданием ему обратной силы начиная с 1 апреля. «Необходимое условие — чтобы одно из государств-членов внесло в ЕЭК такое предложение. Ясно, что никто кроме России, которая инициировала нынешний уровень и все его продления, его не внесет», — рассуждает Шелищ. В то же время он оговорился, что в России такое решение может принять только правительственная комиссия по законопроектной деятельности, но там рассмотрение вопроса переносилось несколько раз.

РБК направил запрос в ЕЭК и ФТС.