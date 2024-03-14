Хинштейн предупредил о риске падения выручки «Почты России»

Выручка «Почты России» может сократиться на 20% при отмене порога беспошлинной торговли — о таком риске Александр Хинштейн сообщил Михаилу Мишустину. Снижение порога также приведет к убыткам, росту цен и социальному напряжению

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Член совета директоров «Почты России» и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил главе правительства Михаилу Мишустину о рисках для компании в случае снижения до €200 лимита беспошлинных покупок при ввозе зарубежных товаров, купленных лично или в интернет-магазинах. Это следует из письма депутата (есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель Хинштейна).

По мнению Хинштейна, такое решение приведет к «удорожанию импортных товаров народного потребления и росту социального недовольства со стороны граждан», а также к «серьезным финансовым убыткам» «Почты России». По его оценке, взимание пошлины с товаров для личных нужд приведет к отказу граждан от их покупки и падению выручки компании примерно на 20%. Он отметил, что трансграничная доставка товаров является одним из важнейших источников дохода для «Почты России», и напомнил, что компания и так находится в сложном финансовом положении — убыток оператора по итогам 2023 года составил 7,8 млрд руб.

Хинштейн попросил Мишустина сохранить текущий уровень лимита беспошлинного ввоза после 1 апреля и обратиться в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с такой инициативой.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства и представителю Михаила Мишустина.

Как намерены менять порог беспошлинного ввоза До 2019 года жители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе России, могли ввозить товары из зарубежных интернет-магазинов на €1 тыс. и весом до 31 кг в месяц, не уплачивая пошлины. Затем порог беспошлинной торговли несколько раз снижали — сначала до €500, а с января 2020 года — до €200. В апреле 2022-го ЕЭК вернула порог к значению €1 тыс. в качестве меры противодействия санкционному давлению, препятствия росту цен и сокращения номенклатуры доступных товаров (при превышении значения необходимо уплатить 15-процентную пошлину). Этот уровень лимита действует до 1 апреля. Если совет ЕЭК не продлит его действие, порог будет автоматически снижен до €200. В середине февраля источники РБК рассказывали, что власти обсуждают снижение лимита: часть ведомств предлагали — до €500, часть — до €200. Были и позиции за сохранение текущего уровня либо о полной отмене лимита и уплате пошлины за любой ввезенный товар.

Оправданы ли опасения

«Российские маркетплейсы совместно с «Почтой России» обеспечивают «витрину», расчеты и доставку для таких товаров. «Почта России» занимает 60% рынка доставки. Доставка товаров из-за рубежа — это один из важнейших источников заработка для нее», — пояснил Хинштейн РБК. При этом доля выручки «Почты» от трансграничных перевозок в общем объеме снизилась с 14% в 2020 году до 9% в 2023 году, рассказал он.

Из последнего доступного на данный момент годового отчета «Почты России» за 2022 год следует, что общий объем импорта посылок, EMS-отправлений и мелких пакетов составил 121 млн штук, сократившись на 36% по сравнению с 2021 годом и на 46% — с 2020-м. В самой компании отказались раскрыть доход от импортного потока, объяснив это, в частности, санкционными рисками.

В сентябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о «финансовой дыре» в бюджете «Почты России». По итогам 2022 года компания впервые за девять лет получила убыток по итогам года, он составил в 27 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2023 года убыток составлял 6,9 млрд руб.

Представитель «Почты России» сообщил, что они выступают за сохранение порога беспошлинного ввоза на прежнем уровне. «Важно сохранить широкий ассортимент товаров по доступным ценам для населения России в условиях санкций, «Почта России» считает целесообразным снижать административные барьеры в трансграничной электронной торговле. В том числе сохранять порог беспошлинного ввоза в размере €1 тыс. на товары для личного пользования», — сказал он. Представитель оператора дополняет, что объемы трансграничной электронной торговли снижаются последние несколько лет. По его словам, на них сказались пандемия, отказ иностранных компаний от поставок товаров в Россию, санкции, ограничивающие работу платежных систем, и закрытие неба над территорией Евросоюза для российских самолетов. «Эти факторы привели к росту цен на товары повседневного спроса и к потерям выручки участников рынка электронной торговли — маркетплейсов, перевозчиков, «Почты России», — заявил он.

За сохранение лимита беспошлинной торговли ранее выступили и участники рынка. По их оценкам, снижение порога приведет к росту цен на товары, купленные таким способом, на 5–15%, сокращению ассортимента и уровню продаж. Ozon ранее направлял в администрацию президента России письмо, в котором предупреждал о рисках падения объемов трансграничной торговли на 18–20% в случае снижения или отмены порога.

Глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал «консервативной» оценку риска снижения выручки, обозначенную Хинштейном. По его мнению, снижение порога беспошлинной торговли окажет большее влияние на компанию, так как оно, в частности, сократит объем взаимодействия с маркетплейсами по трансграничным продажам. Партнер Data Insight Федор Вирин, напротив, считает, что снижение порога беспошлинной торговли до €200 «Почты России» практически не коснется, поскольку основной объем посылок, перевозимых компанией, стоит меньше этой суммы.