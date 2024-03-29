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Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят до €200

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят до €200
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию с 1 апреля составит €200. Об этом сообщила федеральная таможенная служба.

Ранее порог составлял €1000.

В таможне сообщили, что порог касается товаров, которые доставляют физлицам и экспресс-перевозчиками. «Новая норма связана с прекращением действия решения ЕЭК, которым временно порог был увеличен до 1000 евро», — заявили в ФТС.

Таможенники напомнили, что без уплаты пошлин можно за рубежом теперь заказать товары ценой до €200 и весом до 31 кг. «В части превышения норм необходимо заплатить пошлины в 15% от стоимости, но не менее €2 за кг.», — добавили в ФТС.

В апреле 2022 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК, постоянный регулирующий орган ЕАЭС) по инициативе России подняла порог беспошлинных онлайн-покупок для физических лиц с €200 до €1000 в качестве временной меры по противодействию санкционному давлению, борьбе с ростом цен и сокращением номенклатуры доступных товаров. Последнее решение о продлении этой меры действовало до 1 апреля 2024 года. Россия не подавала нового представления о продлении и порог автоматически вернется к уровню €200.

Власти обсудили снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

В феврале РБК со ссылкой на источники, участвовавшие в межведомственном совещании по вопросу о размере лимита покупок для личного пользования, сообщал, что власти обсуждают снижение порога до €500, €200, его продление или полную отмену. По их словам, тогда за снижение до €200 тогда выступали только Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС), до €500 — Минпромторг. Минэкономразвития к тому моменту не определился с позицией.

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За сохранение выступали Федеральная антимонопольная служба (ФАС), совет по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП), несколько участников рынка, в частности «Почта России», крупные маркетплейсы и логистические операторы, а также Ассоциация трансграничной торговли. Представители отрасли тогда предупреждали, что снижение порога в пять раз приведет к падению объемов трансграничной торговли на 18–20%, росту цен и сокращению ассортимента товаров.

До 2019 года порог беспошлинной торговли в рамках ЕАЭС составлял €1 тыс. и 31 кг. Потом его несколько раз снижали — сначала до €500, а с января 2020 года — до €200. В апреле 2022 года на фоне санкций, ухода западных производителей, роста цен и логистических ограничений ЕЭК по представлению России вернула порог к значению €1 тыс. Решение каждый раз оформлялось как временная мера сроком на полгода.

В Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина РБК напомнили, что решение о повышенном пороге было временным, и сегодня мера себя исчерпала: «За последние два года рынок существенно перестроился, и возвращение беспошлинного порога на уровень €200 не затронет подавляющее большинство граждан, покупки которых на интернет-площадках в основной своей массе не превышают этого порога».

Мера была своевременна и позволила не допустить избыточного роста цен, но к настоящему моменту перестройка во многом завершена, многие потребительские товары удалось заместить поставками из нейтральных стран или российскими аналогами, сказал РБК старший научный сотрудник подведомственного Минэкономразвитию Института международной экономики и финансов (ИМЭиФ) ВАВТ Дмитрий Кузнецов. По его данным, 98% международных почтовых отправлений (сюда входят, например, заказы через «Озон», «Алиэкспресс») — это посылки до €200. В то же время, повышенный порог мог использоваться в том числе и для злоупотреблений профессиональными продавцами, в результате могли страдать качество и безопасность приобретаемых товаров или их постпродажного обслуживания, считает Кузнецов.

Противники снижения беспошлинного порога для трансграничной торговли, в числе которых крупнейшие маркетплейсы, заявляли о том, что такое решение приведет к сокращению товарного ассортимента в интернет-магазинах, росту стоимости и уменьшению доступности зарубежных товаров. Снижение порога может привести к росту социального недовольства и удорожанию импортных товаров «народного потребления», а также к падению выручки «Почты России» примерно на 20% из-за отказа граждан от покупок из-за взимания пошлины, отмечал в письме в правительство глава комитета Госдумы по информполитике, член совета директоров «Почты» Александр Хинштейн.

Трансграничная торговля занимает примерно 0,5% от всего рынка розничной торговли, приводил данные председатель совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров. По его мнению, порог в €1 тыс. позволяет зарубежным продавцам, которые в условиях санкциях боятся российского рынка, «тестировать» его без серьезных вложений. «Пока не появится российский крупный дистрибьютор, на российском рынке не появится массово товар зарубежных производителей», — отмечал он.

Доля трансграничной интернет-торговли на российском рынке с 2017 года снизилась с 36% до 3%, в то время как общий объем рынка e-commerce за эти годы вырос в шесть раз — с 1,04 трлн до 6,4 трлн руб, следует из предоставленных РБК данных АКИТ. По итогам 2023 года объем трансграничной торговли в абсолютных выражениях вырос впервые с 2020-го — на 11,3%, до 197 млрд руб.

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