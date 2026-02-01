Индонезия начала снимать блокировку с Grok

Индонезия начала условное восстановление доступа к чат-боту Grok от xAI после блокировки за порнографические дипфейки в январе. ИИ-инструмент также критиковали в Европе

Фото: Donal Husni / Zuma / ТАСС

Министерство связи и цифровых технологий Индонезии начало процесс «условного восстановления доступа» к чат-боту Grok, запущенному компанией американского предпринимателя Илона Маска xAI, пишет информационное агентство Индонезии Antara.

Ранее в январе власти Индонезии заблокировали доступ к чат-боту, объяснив решение о блокировке стремлением защитить женщин, детей и общество в целом от риска распространения порнографического контента, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта.

Джакарта рассматривает практику создания сексуальных дипфейков как серьезное нарушение прав человека, а также достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве.

В X Corp., которая входит в состав холдинга xAI Holdings, пообещали «улучшить соответствие национальным нормативам», сотрудничать с правительством в выполнении своих юридических обязательств, способствовать созданию безопасной цифровой среды.

К мерам, которые примет компания, относятся усиление технических гарантий, ограничение доступа к определенным функциям, ужесточение внутренних политик и механизмов контроля, а также активация протоколов реагирования на инциденты.

Директор по мониторингу цифрового пространства министерства Александр Сабара отметил, что «восстановление доступа остается условным», и добавил, что заявление Х в ведомстве считают основанием только для оценки, а не завершения надзора.

Сабара заверил, что будет постоянно проверять и оценивать выполнение всех обещанных мер, особенно в рамках усилий по защите детей в цифровом пространстве. «Министерство не будет колебаться принять корректирующие меры, включая повторное введение запрета на сервис ИИ, если будут выявлены какие-либо несоответствия или нарушения», — подчеркнул он.

В начале января Daily Telegraph писала, что в Великобритании также обсуждают возможную блокировку соцсети X из-за создания через Grok изображений обнаженных женщин и детей, включая дипфейки с участием членов королевской семьи, политиков и знаменитостей. В конце января Еврокомиссия начала расследование в отношении чат-бота.

В политике xAI запрещается «изображение людей в порнографических целях», однако пользователи используют Grok для цифрового раздевания людей без их согласия. В частности, среди изображений, которые подверглись обработке, — снимки принцессы Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон), супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.