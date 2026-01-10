Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска из-за эротических дипфейков

Причиной блокировки Grok власти Индонезии назвали стремление защитить женщин, детей и общество в целом от генерируемого ИИ порнографического контента

Власти Индонезии заблокировали доступ к чат-боту Grok, запущенному компанией Илона Маска xAI. В сообщении Министерства связи и цифровых технологий Индонезии решение о блокировке объясняется стремлением защитить женщин, детей и общество в целом от риска распространения порнографического контента, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта.

В ведомстве подчеркнули, что власти Индонезии рассматривают практику создания сексуальных дипфейков как серьезное нарушение прав человека, а также достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве.

По данным агентства Reuters, Индонезия стала первой в мире страной, заблокировавшей доступ к ИИ-чатботу. Однако в июле 2025 года сообщалось о блокировке Grok в Турции, тогда причиной называли генерацию оскорбительных высказываний в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее газета Daily Telegraph сообщала, что власти Великобритании рассматривают возможность блокировки доступа к сети X из-за того, что ее пользователи генерируют с помощью клиента Grok изображения обнаженных женщин и детей. Среди обнаруженных дипфейков — изображения принцессы Уэльской, министров кабинета, членов парламента и знаменитостей.

Тогда сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер обратился к медиарегулятору Ofcom с просьбой «рассмотреть все варианты» в отношении X.

В начале января 2026 года Илон Маск предупредил, что всякий, кто будет использовать Grok для генерации нарушающего закон контента, будет нести такую же ответственность, как те, кто загружает в X такой контент. В пятницу, 9 января, было объявлено, что функция генерации изображений через клиент в сети X теперь будет доступна только платным подписчикам.