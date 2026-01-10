 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска из-за эротических дипфейков

Причиной блокировки Grok власти Индонезии назвали стремление защитить женщин, детей и общество в целом от генерируемого ИИ порнографического контента
Фото: Abdlh Syamil / Shutterstock
Фото: Abdlh Syamil / Shutterstock

Власти Индонезии заблокировали доступ к чат-боту Grok, запущенному компанией Илона Маска xAI. В сообщении Министерства связи и цифровых технологий Индонезии решение о блокировке объясняется стремлением защитить женщин, детей и общество в целом от риска распространения порнографического контента, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта.

В ведомстве подчеркнули, что власти Индонезии рассматривают практику создания сексуальных дипфейков как серьезное нарушение прав человека, а также достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве.

По данным агентства Reuters, Индонезия стала первой в мире страной, заблокировавшей доступ к ИИ-чатботу. Однако в июле 2025 года сообщалось о блокировке Grok в Турции, тогда причиной называли генерацию оскорбительных высказываний в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее газета Daily Telegraph сообщала, что власти Великобритании рассматривают возможность блокировки доступа к сети X из-за того, что ее пользователи генерируют с помощью клиента Grok изображения обнаженных женщин и детей. Среди обнаруженных дипфейков — изображения принцессы Уэльской, министров кабинета, членов парламента и знаменитостей.

Тогда сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер обратился к медиарегулятору Ofcom с просьбой «рассмотреть все варианты» в отношении X.

В начале января 2026 года Илон Маск предупредил, что всякий, кто будет использовать Grok для генерации нарушающего закон контента, будет нести такую же ответственность, как те, кто загружает в X такой контент. В пятницу, 9 января, было объявлено, что функция генерации изображений через клиент в сети X теперь будет доступна только платным подписчикам.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Калюков Евгений Калюков
Grok Илон Маск Индонезия
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Grok от Илона Маска уличили в неумеренном восхвалении своего создателя
Технологии и медиа
Пентагон добавит Grok Илона Маска в свой арсенал ИИ-инструментов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Биатлонистке Халили диагностировали астенический синдром Спорт, 15:27
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска из-за эротических дипфейков Политика, 15:23
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене Спорт, 14:56
«Известия» узнали о планах открыть танковое училище в Челябинской области Общество, 14:56
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Плющенко фразой «своих не бросаем» объяснил возвращение Костылевой Спорт, 14:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Медведев показал возможный ответ на размещение войск из Европы на Украине Политика, 14:20
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге Спорт, 14:08
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову Политика, 14:07
Финляндия официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 14:01
Французский футболист погиб в 22 года при попытке сделать фото у водопада Спорт, 13:53
Как выглядит ситуация в Шереметьево после окончания сильнейшего снегопада Общество, 13:46