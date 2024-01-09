Кинотеатры заработали в Новый год рекордные ₽5,8 млрд

Фонд кино сообщил об историческом рекорде кинопроката по итогам новогодних каникул. Совокупные сборы — 5,8 млрд руб. — на 95% обеспечили российские картины, но и цены на билеты выросли. Почти половину кассы собрал «Холоп-2»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Совокупные кассовые сборы фильмов в период новогодних каникул, с 1 по 8 января, составили 5,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете Фонда кино, с которым ознакомился РБК. Такой результат организация называет «рекордом в современной истории кинопроката» в России.

Предыдущий рекорд, как следует из отчета, был установлен в 2023 году: по итогам прошлых новогодних праздников рынок кинопроката заработал 4,5 млрд руб. Для сравнения, в 2022 году аналогичный показатель составлял 3,6 млрд руб., а в допандемийном 2019-м — 4,3 млрд руб.

Больше 95%, или 5,5 млрд руб., сборов в период зимних каникул 2024 года обеспечили российские фильмы, говорится в отчете. Как констатируют в Фонде кино, «бóльших кассовых сборов российские кинотеатры за новогодние праздники не достигали никогда». «Сеансы отечественных фильмов посетили 14,2 млн человек, обеспечив 96% посещаемости в период новогодних каникул», — уточняется в отчете. Число посетителей за сопоставимый период прошлого года в отчете не указано.

С учетом результатов новогоднего проката за весь январь 2024 года российские фильмы соберут столько же, сколько за весь 2016-й, прогнозируют в Фонде кино. В тот год результат составлял 8,6 млрд руб. Впрочем, тогда ситуация в кинопрокате сильно отличалась: кинотеатров было значительно меньше, а спросом пользовались в первую очередь иностранные ленты, которых было больше.

На росте сборов отразилось и увеличение средней стоимости билета на сеанс. В новогодние каникулы 2024 года она достигла 392 руб., тогда как на зимних праздниках в 2023-м средний ценник был равен 334 руб., указано в отчете Фонда кино. Для сравнения, в 2019 году цена билета в кино составляла 270,4 руб. а в 2016-м — 280,5 руб.

Что смотрели в кинотеатрах

Возглавила новогодний кинопрокат этого года комедия «Холоп-2» производства компании Yellow, Black and White, заработавшая 2,6 млрд руб., то есть почти половину всех кассовых сборов с 1 по 8 января. Картину, по информации Фонда кино, посмотрели 6,5 млн зрителей. На втором месте оказалась сказка режиссера Алексея Нужного «Бременские музыканты», собравшая 1,96 млрд руб. при 5,1 млн проданных билетов. Замыкает тройку лидеров мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли»: за новогодние каникулы он заработал 614 млн руб. и собрал 1,8 млн зрителей.

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При этом в топ-10 попали и иностранные картины, отмечают в Фонде кино. Так, на шестом месте — биографическая драма «Феррари» совместного производства США, Великобритании, Италии и Китая (93,2 млн руб.), на седьмом — мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (80,7 млн руб.), а на девятом — индонезийский триллер «Астрал. Новые души» (41,3 млн руб.).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что кассовые сборы в 2023 году превысили 40 млрд руб. Из них 28 млрд руб. обеспечили российские фильмы. В 2022-м, по данным Фонда кино, касса составляла 23,7 млрд руб. Из них 52,1%, или 10,4 млрд руб., пришлось на отечественные ленты.